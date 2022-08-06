"Avrupalılar Türkiye'ye minnettar olsun"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de bir araya geldi. Kritik zirvede bölgedeki gelişmeler, Suriye konusu, tahıl koridoru ve ikili ilişkiler ele alındı. İki liderin görüşme öncesi yaptığı açıklamalara ise Putin'in sözleri damga vurdu.

"SURİYE'YE RAHATLAMA"

Toplantı öncesi konuşan Başkan Erdoğan, görüşmenin Türkiye ve Rusya'nın bölgede oynadığı rolü ortaya koyması bakımından çok önemli olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Suriye'deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir" dedi. Başkan Erdoğan ayrıca sözleşme feshi ile gündeme gelen Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin zamanında bitirilmesinin önemine de işaret etti. Rus lider, Avrupa kıtasına doğalgaz sevkiyatının yanı sıra tahıl meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'SİZİN KİŞİSEL KATKILARINIZ'

Rusya lider de Erdoğan ile Soçi'deki görüşmeleri öncesinde ekonomiden sorumlu kurum ve kuruluşların Türkiye-Rusya işbirliğinin önemini Türkiye'deki görüşmelerde ele aldıklarına değinerek, "Gerçekleştirdiğimiz birçok stratejik proje var. Enerji sektöründe Akkuyu projemiz var. Türk akım hattının inşaatını tamamladık ve Rus gazını Avrupa'ya gönderebileceğimiz önemli bir güzergah haline geldi. Türk akım eksiksiz şekilde çalışmaya devam ediyor. Sadece Türkiye'ye doğalgaz sevk etmiyor Avrupa'daki tüketicilere de gazımızı aktarıyor. Rus gazını Türkiye'den alabildikleri için Avrupa'daki tüketiciler Türkiye'ye minnettar olmalı" ifadelerini kullandı.

'ERDOĞAN SAYESİNDE'

TÜRKİYE'YE petrol, kömür ve doğalgazı sıkıntısız ihraç ettiklerini söyleyen Putin, "Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin aracılığı sayesinde Ukrayna tahıllarının Karadeniz limanlarından sevkiyatını başlatmak konusunda başarılar elde edildi. Gerekli tedbirler alındığı için teşekkür ediyorum. Rus gıda ürünleri, Rus gübresi bu şekilde dünyaya açılmış oldu. Gelişmekte olan ülkeler için bu son derece hassas bir mesele. Gıda krizi yüzünden ciddi problemlerle karşı karşıya gelebilirler. Bütün bu ülkeler aldığımız kararları önemsiyor" dedi. Putin sürecin başlamasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel katkısı sayesinde mümkün olduğunu vurguladı.