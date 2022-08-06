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Başkan Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış törenine katılıyor. Başkan Erdoğan, Milli İrade Meydanı'nda vatandaşlara sesleniyor. İşte son dakika açıklamaları...

06.08.2022, 18:34 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022, 18:37

Başkan Erdoğan, Kocaeli’de toplu açılış töreninde konuşuyor

CANLI YAYIN

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Yavru muhalefetten bir tanesi aynı zamanda Kocaeli milletvekili. Geçenlerde bir açıklaması oldu. 20 yıllık iktidarımızda biz gerekeni yapmamışız diyor. Hanımefendi önce şunu bileceksin. Bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur. Sen Tayyip Erdoğan'ı bu noktada iyi bilirsin. Nasıl oluyor da sen bunu konuşuyorsun. Bunların hepsiyle gerekli biz mücadeleyi verdik veriyoruz ve vereceğiz. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanımızın verdiği mücadele kabinemizin veridği mücadele bilinen bir gerçektir.

Önce kendi kadronun içerisinde ve ana muhalefetin içinde sulu kuru uyuşturucuları alanları düşün. Dolayısıyla önce haddini bileceksin.

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