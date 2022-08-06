İptal edilen KPSS için ilk rapor: 3 soru birebir aynı, 10’u benzer

KPSS'nin birinci oturum sınav sorularının Yediiklim yayınevine ait yayınlarda yer alan sorularla aynı olduğu iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK), 2022 KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusundaki suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.

DDK ile Başsavcılığın koordineli yürüttüğü soruşturmada, ön rapor hazırlandı. Raporda, Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri soruları ile sosyal medyada aynı olduğu iddia edilen sorular karşılaştırıldı. Yapılan inceleme sonucunda 3 sorunun birebir aynı olduğu tespit edilirken, 10 soruda da benzerlikle olduğu belirlendi.

SORULARI HAZIRLAYANAR İFADE VERİYOR

Devlet Denetleme Kurulu, ÖSYM'de yaptığı inceleme kapsamında Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri sorularını hazırlayan uzmanlar ile soru komisyon üyelerinin ifadelerine başvurdu. İfadelerin yanı sıra ÖSYM ile Yediiklim yayınevi çalışanları ile yöneticilerinin telefon arama ve baz kayıtları da incelemeye alındı.