Osmanlı saray mutfağının gözdesi! Çekirdeksiz sultani üzümü ihracat yolcusu

TAZE ÜZÜMDE İHRACAT HEDEFİ 250 MİLYON DOLAR

2020 yılında 110 milyon, 2021 yılında da 160 milyon dolarlık ihracat performansı gösteren çekirdeksiz sofralık sultani üzümde bu yılki rekoltenin ve ürün kalitesinin geçen yıldan daha iyi olduğunu dile getiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2022 yılında çekirdeksiz sultani taze üzüm ihracatından 200 milyon dolar, taze üzüm ihracatının toplamında da 250 milyon dolar ihracat hedeflediklerini aktardı.



Üreticilere ve ihracatçılara bereketli bir sezon dileğinde bulunan Uçak, "İzmir-Manisa-Denizli üçgeninde yaklaşık 60 bin üreticimiz 1 milyon 200 bin dekar bağ alanlarında üzüm üreticiliği yapıyor. Alıcı ülkelerin taleplerine göre ilaçlamalarımızı yapıp üretim yaptığımız takdirde emeklerimizin karşılığını alırız. 2022 yılını pestisitle mücadele yılı ilan ettik. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliğinde üreticilerimize yönelik çok sayıda bilgilendirme toplantıları düzenledik. 'Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz' isimli projemiz çerçevesinde farklı noktalardaki bağlardan numuneler alarak pestisit analizleri yapıyoruz ve üzüm üreticisi bölgelerin pestisit haritasını çıkarıyoruz" diye konuştu.