Osmanlı saray mutfağının gözdesi! Çekirdeksiz sultani üzümü ihracat yolcusu

"ÜZÜM HER DERDE DEVA"
Üzümün potasyum, sodyum, kalsiyum, bakır, manganez, demir, magnezyum, çinko gibi vitamin ve mineraller bakımından zengin olduğunu vurgulayan EYMSİB Başkanı Hayrettin Uçak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Üzüm, çocukların kemik gelişimine katkı sağlıyor. Kemik erimesi olan hastalarda üzümün bu özelliğinden yararlanabilir. Üzüm, demir zengini olduğu için kansızlıktan kaynaklanan halsizlik, yorgunluk, tırnak kırılması, saç dökülmesi gibi belirtilerin azalmasını sağlar. Cilde parlaklık ve sağlıklı görünüm kazandırır. Üzümün en önemli faydalarından birisi de bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Pandemi döneminde tüm vatandaşlarımızı sofralık üzüm tüketmeye davet ediyorum. Özellikle okula gidecek çocuklarımızın beslenme çantalarına sezonu bitene kadar taze üzüm, sezonu bittikten sonra ise çekirdeksiz kuru üzüm konulmasını öneriyoruz."