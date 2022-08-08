"Kavala ile görüştüm"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde yer almakla suçlanan ve yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey ve Osman Kavala'nın darbe girişiminden hemen sonra 18 Temmuz 2016 tarihinde bir akşam yemeğinde buluştukları iddiasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

ÖNCE İSİM VERMEMİŞTİ

Barkey, "casusluk" suçlaması yöneltilmesine gerekçe olarak gösterilen akşam yemeğine ilişkin yıllar sonra bir açıklama yapmış, "Ben o gece tanınmış bir Türk gazeteciyle yemekteydim ama Türkiye'deki durum göz önüne alındığında bu kişinin kim olduğunu açıklamam doğru değil diye düşünüyorum. Bu yüzden açıkçası haksız ve uydurulmuş ayak oyunlarının bir parçası olmayı ret ettiğimden şimdiye kadar açıklamadım; kendisi isterse yapabilir tabii" demişti.

SONUNDA İSİMLERİ VERDİ

Eski CIA danışmanı Henri Barkey, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra Osman Kavala ile bir lokantada görüştüklerine yönelik ifadeler ve çıkan haberlerle ilgili ilk kez bir itirafta bulundu. Barkey, Kavala ile görüştüklerini ve yemek yediği Türk gazetecinin ismini de vererek, "18 Temmuz 2016 akşamı Karaköy Lokantası'nda arkadaşım, gazeteci Aslı Aydıntaşbaş ile başbaşa yemek yemek için gittim. Aynı akşam Osman Kavala ile Karaköy Lokantası'nda tesadüfen karşılaştık. Kendisi ile birkaç dakika sohbet ettikten sonra Aslı Aydıntaşbaş ile yemeğe oturdum" ifadelerini kullandı.

BİRBİRLERİNE DÜŞTÜLER

BARKEY, uzun yıllar boyunca, yemekte buluştuğu Türk gazetecinin adını sır gibi saklarken, Karaköy Lokantası'nda yemek yediği ismin gazeteci Aslı Aydıntaşbaş olduğunu açıklaması sonrasında Aydıntaşbaş'tan sert açıklamalar geldi. Aydıntaşbaş ile Barkey adeta birbirlerine düştü. Aydıntaşbaş, "Artık kötü niyetli bir operasyonla karşı karşıya olduğum ortadadır. Yıllardır tüm ısrarlara rağmen bir açıklama yapmayan, kendisiyle ilgili şayiaları gidermek için talep edilen bilgi paylaşımına yanaşmayan bir şahıs, esrarengiz bir zamanlamayla yeni bir polemik başlatmıştır. Osman Kavala ve arkadaşları Gezi davasından ceza almıştır. Casusluk davası ise bu kişiyle yemek yediği tezine dayalı değildir. Kaldı ki Kavala bu davadan beraat etmiştir" ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDEKİ DETAYLAR

15 temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak Barkey'in Büyükada'daki Splendid Otel'de kalması ve HTS kayıtlarıyla ilgili bilgiler de iddianamede yer alıyor. Barkey'in 05.00'e kadar ABD, İngiltere ve Fransa'ya kayıtlı birçok uluslararası telefon numarası ile irtibat kurduğu aktarılan iddianamede, "Barkey, Ellen B. Laipson, Ali Vaez ve Ellie Geranmayeh'in sabaha kadar darbe girişimini takip ettikleri ve uluslararası irtibatlar kurdukları anlaşılmıştır. 4 kişinin darbe girişimini sabaha kadar birlikte takip ederek uluslararası irtibatlar kurmaları, bu kişilerin Barkey tarafından programa davet edilmiş olmaları nedeniyle şüpheli Barkey'in darbe girişiminde rol aldığı anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.