KPSS’de yeni sınav takvimi açıklandı

SINAV sorularından bazılarının Yediiklim Yayınevi tarafından daha önce test kitaplarında çıkmasının ardından iptal edilen KPSS oturumlarında yeni takvim açıklandı. ÖSYM tarafından, 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, 2022-ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde, 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının ise 9 Ekim 2022 tarihinde yapılmasına karar verildi

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