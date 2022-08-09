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Haberler Gündem KPSS’de yeni sınav takvimi açıklandı

KPSS’de yeni sınav takvimi açıklandı

9.8.2022

KPSS’de yeni sınav takvimi açıklandı
SINAV sorularından bazılarının Yediiklim Yayınevi tarafından daha önce test kitaplarında çıkmasının ardından iptal edilen KPSS oturumlarında yeni takvim açıklandı. ÖSYM tarafından, 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, 2022-ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde, 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının ise 9 Ekim 2022 tarihinde yapılmasına karar verildi
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