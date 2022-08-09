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Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

Son dakika... Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen EYP patlamasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç şehit oldu.

09.08.2022, 08:34

Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 3 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şehit piyade uzman çavuş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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