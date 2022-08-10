AK Parti grubundan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e ‘Sözünü tut’ çağrısı

İzmir 30 Ekim 2020 depreminde 117 vatandaşımız hayatını kaybederken çok sayıda bina da ağır hasarlı olduğu için yıkıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yıkılan binaların yerine yenilerini yapmak için çalışma başlattı.

Bu arada deprem bölgesinde daha önce 7 olan kat sayısı 5'e düşürüldü. Durum böyle olunca çekilen kuralarda 25 aile evlerinin yıkıldığı bölgeden ev sahibi olamadığı için mağdur oldu. AK Parti grubu depremzede 25 ailenin mağduriyetini giderebilmek için çalışma başlattı.

AK PARTİ GRUBU ÖNERGE VERDİ

Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grubu adına meclise önerge veren Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Grup Sözcüsü Hakan Yıldız ve Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, daha önce verdiği sözleri hatırlatarak, Bayraklı Belediyesi'nden Büyükşehir'e geçen trafo alanına, meclisten onay çıkması halinde mağdur vatandaşlar için TOKİ'nin çevre düzenlemesi ile birlikte 25 daireden oluşan bir apartman yapabileceğini belirtti.

"SÖZÜNÜZDE DURUN"

Önergede İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den depremzedelerin örgütlü olduğu İZDEDA Derneğini ziyareti sırasında verdiği '25 ailenin mağduriyetinin giderilmesi için trafo alanının konut alanına dönüştürülmesine ilişkin imar değişikliği' sözünü tutmasını isteyen Hızal, Boztepe ve Yıldız; "Depremzedeler kura sonrası açıkta kalan 25 aile olarak yıllarca yaşamış oldukları mahalleden ayrılmak istememektedir. Bu konu ile ilgili de TEİAŞ yetkilileri, Bayraklı Belediyesi ve binayı yapacak olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı dahil her birim ve kurumda yapılan görüşmelerde olumlu cevaplar alan depremzedeler, son aşama olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararına bırakılan bu konunun bir an önce sonuçlanmasını ve artık kendileri için de bir şeylerin yolunda gitmesini istemektedir. Belediye meclisince olur verilmesi durumunda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ, TEİAŞ'a ait Trafo Merkezi Arazisi üzerine çevre düzenlemesi ile birlikte 25 dairelik 1 bina yapacaklarını belirtmiş, bu konuda tüm kurum ve makamlar ile yapılan görüşmelerde mutabık kalınmıştır." ifadelerine yer verdi.

SORUNLAR GİDERİLECEK

Önerge görüşülürken söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal; "Önergenin verilmesi amacı bunlarla alakalı. Bununla ilgili depremzede vatandaşların sizle ve Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile görüşmeleri var. Biz bu konuyu siyasete çekmeksizin bir önerge hazırladık. Bu önerge komisyonlara aktarılır ve Büyükşehir'in yaptığı çalışmalar ile birleştirilir. Böylece buradaki vatandaşların yaşadığı bir takım sorunlar da giderilmiş olur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından söz konusu önerge oy birliği ile İmar Komisyonu'na sevk edildi. Başkan Soyer önergenin komisyona sevk edilmesinin ardından Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'a seslenerek, "Toplantıya siz de katılırsanız iyi olur" ifadelerini kullandı.

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