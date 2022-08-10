Başkan Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi’ni uğurladı: Artık biz de varız

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Taşucu Limanı'ndaki Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'ni uğurlama törenine katıldı. Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'ne helikopterle iniş yapan Erdoğan, gemide yaklaşık 1 saat boyunca yetkililerden brifing aldıktan sonra uğurlama töreninin yapılacağı alana geldi.

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ı görev yerine uğurlamak üzere bir arada olduklarını belirterek konuşmasına başlayan Başkan Erdoğan, "Bugün burada karşımızda duran fotoğraf, Türkiye'nin son 20 yıllık serencamının adeta bir özetidir" dedi.

YENİ VİZYONUNUN SEMBOLÜ

"SON 20 yılda ülkemize asırlık eser ve hizmetler kazandırdık sözümüzün somut örneği olan Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun da sembolüdür" sözleriyle konuşmasına devam eden Başkanı Erdoğan, "Daha önce paramızla dahi yaptıramadığımız sismik araştırmaları, sondaj faaliyetlerini, keşfedilen kaynakların ekonomiye kazandırılması süreçlerini, artık kendi imkânlarımızla yürüttüğümüz bir döneme girdik" ifadesini kullandı.

'FATİH' DÖNÜM NOKTASI OLDU

ERDOĞAN, şöyle devam etti: "Yıllarca açılıp üzeri betonla kapatılan kuyuların sebep olduğu yılgınlığı ortadan kaldırmak için kendi insan gücümüzle, kendi veri altyapımızla ve kendi teknolojik araçlarımızla bu süreci yürütme kararı aldık. Şimdi varız. Dört tane sondaj gemimiz, iki sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız. Denizlerde, dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahibiz.

Gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra, Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başladık. Fatih sondaj gemimizi, 'her arayan bulamaz, ama bulanlar arayanlardır' şeklinde göreve uğurladık ve bir süre sonra da müjdeli haberi aldık. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi, ülkemize ve milletimize, maddi karşılığının çok ötesinde bir moral vermiş, bir dönüm noktası olmuştur."

'SİNSİ OYUNLARLA VAKİT VE KAYNAK KAYBETTİK'

TÜRKİYE'NİN, dünyanın önde gelen petrol ve doğalgaz sondajcılarından biri hâline gelmesini sağlayan herkese şükranlarını sunan Başkan Erdoğan, bugünlere kolay gelmediklerini belirterek, "Uzunca bir süre, kimi zaman sinsi oyunlarla, kimi zaman iyi niyetli ama cesaretsiz tercihlerle, kimi zaman açıkça ihanetlerle oyalandık, vakit ve kaynak kaybettik. Ülkemizin 2023 hedeflerini belirlerken, öncelikle çözmemiz gereken sorunların başında enerjideki dışa bağımlılığımızın geldiğini gördük" şeklinde konuştu.