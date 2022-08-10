MİT ve TSK’dan PKK’ya ağır darbe

TÜRKİYE, terörle mücadelede kararlı ve amansız operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Dün Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Gara bölgeleri ile Mardin ve Batman'da toplam 23 terörist etkisizleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamalarda, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist ile Mardin'in Kızıltepe ilçesi hudut hattına saldırı girişiminde bulunan 7 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ise, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu 'Soro Amed' kod adlı Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı'n da, Batman'ın Yanıkkaya kırsalında, 1'i terörden arananlar listesindeki turuncu kategoride 2 teröristin etkisizleştirildiğini belirtti.

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