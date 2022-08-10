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Haberler Gündem YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2022 YKS sonuçları açıklaması yaptı mı? YKS tercih sonuçları SON DAKİKA

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2022 YKS sonuçları açıklaması yaptı mı? YKS tercih sonuçları SON DAKİKA

5 Ağustos'ta son bulan Yükseköğretim Kurumları Sınav tercihlerinin açıklanması bekleniyor. Heyecanla 2022 YKS tercihlerinin açıklanmasını bekleyen adaylar gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. ÖSYM'nin YKS tercih sonuçlarını erken açıklayıp açıklamayacağını merak eden adaylar ÖSYM AİS sorgulama ekranını güncellemeye devam ediyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS tercih sonuçlarını erken açıklar mı?

10.08.2022, 16:24 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022, 16:26

Yükseköğrenim Kurumları Sınavına giren ve üniversite tercihlerini yapan adaylar, ÖSYM'den tercih sonuçlarının açıklanmasına ilişkin haber bekliyor. Tercih sonuçlarının erken açıklanma ihtimaline karşı ÖSYM AİS ekranını sürekli yenileyen adaylar merakla tercihlerin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS sınav tercihlerini ne zaman açıklayacak?

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2022 YKS sonuçları açıklaması yaptı mı? YKS tercih sonuçları SON DAKİKA

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında ÖSYM'den henüz bir açıklama gelmedi. Sonuçları genelde 15 gün içerisinde duyuran ÖSYM'nin en geç 20 Ağustos tarihine kadar YKS tercih sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2022 YKS sonuçları açıklaması yaptı mı? YKS tercih sonuçları SON DAKİKA

2022 YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Yükseköğrenim Kurumları Sınav tercih sonuçları ÖSYM açıklama yaptığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapılabilecek.

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2022 YKS sonuçları açıklaması yaptı mı? YKS tercih sonuçları SON DAKİKA

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, puan ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Bir yükseköğretim kurumu ve bölümüne yerleşen adaylar, üniversiteye kayıt hakkı kazanacak.

YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2022 YKS sonuçları açıklaması yaptı mı? YKS tercih sonuçları SON DAKİKA

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için Belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2022 YKS sonuçları açıklaması yaptı mı? YKS tercih sonuçları SON DAKİKA

YKS EK TERCİH NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu kapsamında ek tercihlere dair detaylar da paylaşıldı.

Buna göre ilk tercihte önlisans ya da lisans bölümlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar üniversite tercih sonuçları ardından boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunacak.

YKS ek tercih tarihi henüz netlik kazanmadı.

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