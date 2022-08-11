Başkan Erdoğan’dan 34 Hidroelektrik Santralinin Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan DSİ Tarafından Yapımı Tamamlanan 34 Hidroelektrik Santralinin Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan, ''Yerli enerji üretimimizde en önemli kaynağımız su. Hidroelektrik santralleri pek çok imkan sağlıyor. Sudan elektrik üretimi çevre kirliliğine yol açmayan özelliğiyle öne çıkmaktadır. Ülkemizde üç lambadan birinin elektriği su kaynaklarımızdan gelmektedir. Kamu-Özel sektör iş birliğiyle 20 farklı ilimizde 34 hidroelektrik santrali hizmete girecek. Son 20 yılda 605 yeni HES kazandırdık. Toplam rakamı 730'a ulaştırdık. Toplam baraj sayımız 930'u bulmuştur, su depolama kapasitesini yükselttiğimiz için kuraklık sıkıntısı yaşamıyoruz'' dedi.





Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Su dünyamızın ve insanlığın en kıymetli kaynaklarından birisidir. Yaşanabilir çevrenin vazgeçilmezi olan su kaynakları kuraklığın önüne geçer. Tüm canlıların hayat kaynağı olan suyun her damlasının değerini çok iyi bilmemiz gerekiyor.



HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİ ÜLKEMİZE KAZANDIRDIK



Su yenilenebilir bir kaynaktır. Türkiye gibi kaynakları sınırlı bir ülke için sudan elektrik üretimi sayesinde yurt içinde kalan paranın kalkınma planlarında kullanılması önemlidir. Kamunun bu yatırımlarla görevli kuruluşu yanında özel sektörü de hidroelektrik santralleri inşasına yönelttik. Yüksek kapasiteli hidroelektrik santrallerini ülkemize kazandırdık.





2 BUÇUK KAT ARTTIRDIK



Yusufeli Barajı da bitme aşamasına gelmiştir. Hidroelelektrik potansiyelimizi daha hızlı harekete geçirmek için tarihi bir adım attık. Hidroelektrik üretim kapasitemizi 2 buçuk kat arttırarak 110 milyar kilovatsaate çıkardık.



BARAJ SAYIMIZI 930'A YÜKSELTTİK



Bugün dünyada 9. sırada yer aldığımız hidroelektrik gücümüze 34 yeni hidroelektrik santrali katıyoruz. Yatırım bedeli 16 milyar lirayı bulan bu santraller kendilerini 6 yılda amorti edecek. Son 20 yılda ülkemize bugün açılışımızı yapacaklarımızla birlikte 605 yeni hidroelektrik santral kazandırmış olmanın gururunu duyuyoruz.



Bizden önce bu sayının sadece 125 olduğunu da hatırlatmak durumundayım. Sulama ve içme suyu olarak kullanılanlarla beraber baraj sayımız 930'u bulmuştur.





Su medeniyettir, suyunuz varsa medenisiniz, suyunuz yoksa gayrimedenisiniz. Hatta ülkemiz sınırlarını da aşıp döşediğimiz borularla Kıbrıs'a kadar su götürdük.



ATATÜRK BARAJI'NDAN SONRA 2. EN BÜYÜK BARAJ OLACAK

Ülkemizin en büyük kalkınma projesi GAP'ı hızlandırdık. GAP'ın en büyük adımlarından biri olan 8 barajdan oluşan Silvan Projesini de süratle tamamlayacağız. Projenin ana yapısı olan ve ülkemizin Atatürk Barajı'ndan sonraki 2. büyük eseri olacak Silvan Projesi yakında faaliyette olacak. Proje kapsamındaki diğer barajları da hızla inşa ederek toplamda 2 milyon 350 bin dekar araziyi sulayacak bu projeyi ülkemize kazandırmakta kararlıyız. Neresinden bakarsanız bakın, ülkemizin sınırlı su kaynaklarını en verimli kullanacak projeleri yapmaktayız. Bu yatırımların değeri daha iyi anlaşılacaktır.





ŞİMDİ SIRA 2053 HEDEFLERİMİZDE



Biz dünyaya sözümüzü, ülkemizi eserlerimizle donatarak söyledik, söylüyoruz. Ülkemizi 20 yılda asırlık eser ve hizmetlere kavuştururken aklımızda hep daha büyük hedefler vardır. Her alanda kalkınmanın altyapısını önemli ölçüde tamamladık. Şimdi sıra asıl hedeflerimizde; yani 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekte. Bundan 11 yıl önce milletimizle 2053 yılı hedeflerimizi paylaştığımızda birileri bize saldırmıştı. Türkiye'nin elde ettiği her kazanımı değersizleştirmeye çalışanları üzüntüyle takip ediyorum. Dünyada kendi ülkesinin felaketinden medet umacak sefil bir güruhun yaşadığı bir başka yer var mıdır, bilmiyorum. 18 Mart Çanakkale Köprüsü, başlarken bizimle dalga geçtiler. Bu olur mu? Tabi bunlara göre olmaz.



BATIDA NE VARSA DOĞUDA DA O OLACAK



E bunların aklı bunu almaz. Biz oralarda yeri geldi günler bekledik ya ama şimdi 6 dakikada karşıdan karşıya geçiyorsun. Aynı şeyi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yaptık. Bunlar kalkacak da Şanlıurfa ile Adıyaman'ı köprü ile ulaştıracak? Bunlar medeniyet dediğin zaman sadece İstanbul, İzmir, Ankara, bunları anlıyorlar. Biz ne dedik? Batıda ne varsa doğuda, güneydoğuda da o olacak. 81 vilayetimizin tamamında üniversitemiz var mı? Var. Bu kadar üniversiteye ne gerek var dediler. Yahu bizim derdimiz Hakkari'deki yavrumuzu İstanbul'a taşımak değil, bütün profesörlerimizi oralara taşımak. Bütün hocalarımızla beraber buralarda var mıyız, varız. Medeni olmak budur, çağı yakalamak budur, çağdaş mücadele budur.

MİLLETİMİZİ KİMSEYE EZDİRMEYECEĞİZ

Şehir hastaneleri kuruyoruz değil mi? Ankara'da 2. şehir hastanemizi de bir iki aya açıyoruz. Arkadan Kocaeli ve İzmir geliyor. Bunları iki üç ay içinde yapıyoruz. Biz laf değil, iş üretiyoruz. Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar, talimatı aldılar, bundan böyle koyun, kuzu etinden yüzde 25 indirim bunu başlattık. Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı'yla da konuştum. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle onların da satışına başlayacağız. Ülkemizin her yerinde malum koyun-kuzu geçerli değil. Karadeniz'de daha çok büyükbaş makbuldür. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. 1300 tane Tarım Kredi Kooperatifi'nin marketi var. Tarım Kredi'nin diğer ürünlerinde de, şeker, ayçiçek yağ, 30-40 çeşit ürünlerde de süratle indirime gidecek. Sen kar amacıyla çalışmayacaksın, sen başa baş çalışacaksın.

DURMAK YOK YOLA DEVAM

Hele hele şu doğal gazı bir çıkaralım. Doğal gazı çıkardığımız andan itibaren tüm bölgede havanın nasıl değiştiğini göreceksin. Geçen gün Abdülhamit Han gemimizi uğurladık ama Yunanistan çok rahatsız olmuş, Erdoğan ne yapıyor demiş. Erdoğan bir şey yapmıyor, görevini yapıyor. Bizim şu an 4 tane sondaj gemimiz var. Gençler dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz. Şunu da unutmayacağız; bize durmak yakışmaz. Durmak yok, yola devam. Süratle, şu salonları biz yaptık niye yaptık? Ankara gibi bir yerde böyle bir salon var mıydı? Yoktu. Bunların hepsini Ankaramıza, İstanbulumuza biz kazandırdık. Hani bunlar sanattan, kültürden yanaydı. Neden yapmadılar?



MİLLETİM ADINA İFTİHAR EDİYORUM

Dün akşam Slovenya Cumhurbaşkanı'nı ağırladık ve kendisine buraları gösterdim, tebrik etti, hayran oldu. Hemen yanda Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi var, 24 saat açık. Oraya gelenler çayını, kahvesini, kekini, çorbasını ücretsiz alıyor. Ben de iftihar ediyorum, niye iftihar ediyorum, milletim adına iftihar ediyorum. Özel bir proje çalışmasıyla orayı yaptırdık ve muhteşem bir eseri Ankaramıza kazandırdık. Durmadık, yan gelip yatmadık, Bay Kemal gibi musluk açma töreni yapmadık, biz bu işleri yaptık. Bir de Kağıthane'de temel atmama töreni yapıyorlar, ne günlere kaldık!

Bu ülke için, bu millet için tuğla üstüne tuğla koyan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır. Bugün resmi açılışını yapacağımız 34 hidroelektrik santralimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yaptıkları yatırımlarla ülkemize katkı sağlayan girişimcilerimizi gönülden tebrik ediyorum.