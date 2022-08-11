Erdoğan, Hacı Bektaş-ı Veli etkinliğine katılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez Hacı Bektaş-ı Veli anma etkinliklerine katılacak. Ankara Mamak'ta Hüseyin Gazi Cemevi'nde Alevi Bektaşi temsilcileri ile Muharrem orucunu açan Başkan Erdoğan, 13 Ağustos'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Nevşehir'de düzenlenen Hacı Bektaş-ı Veli 751. Anma Yılı Etkinliklerine katılacak. Anadolu irfan ve medeniyetinin temel yapı taşlarından Hacı Bektaş-ı Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 751. yıldönümü nedeniyle düzenlenecek anma programı 13 Ağustos Cumartesi günü Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Müzesi'nde gerçekleştirilecek.

SEVGİ VE BARIŞ KAPISI

Saat 19.00'daki törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Anma töreni için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla yayımlanan davetiyede, "Bu kapı sevgi, barış, kardeşlik, muhabbet kapısıdır" ifadelerine yer verildi. Hacıbektaş Belediyesi ve Alevi kurumlarının katılımı ve desteği ile icra edilecek olan 59. Ulusal 33. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri ise 16-17-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak. ■ FATMA GÖKSU

2021 YILINDA GENELGE YAYIMLANMIŞTI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılının 'Hacı Bektaş Veli Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımlanmıştı. Hacı Bektaş-ı Veli'nin iyiyi, doğruyu, güzeli, ahlaklı ve erdemli olmayı insan olmanın en temel vasfı olarak tanımladığını belirten Başkan Erdoğan, şunları kaydetmişti: "İnsanları saygı ve hoşgörü çerçevesinde bir arada kardeşçe yaşamaya çağıran Hacı Bektaş Veli'nin hem ülkemiz hem de dünya için ne denli büyük bir değer olduğunun güçlü bir biçimde vurgulanması, kıymetli düşüncelerinin gelecek nesiller tarafından anlaşılıp benimsenmesi amacıyla 2021 yılı boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenmesine karar verilmiştir."

ALEVİLER MÜJDE BEKLİYOR

BAŞKAN Erdoğan'ın katılacağı Hacı Bektaş-ı Veli anma programına da değinen Hüseyin Gazi Cemevi Dedesi Hüseyin Öz, "Cumhurbaşkanımızın anma etkinliğine katılması birliğimizi taçlandıracak. Cumhurbaşkanımızdan anma etkinliklerinde Aleviler müjdeler bekliyor. Cemevlerinin statülerinin değiştirilmesi, okullarda din derslerinde Alevilik ile ilgili müfredat değişikliğine yönelik müjde beklentimiz var" diye konuştu.

'OYUNLARA GELMEYECEĞİZ'

DEDE Öz, Alevi-Bektaşi temsilcileri ile Muharrem orucunu açan Başkan Erdoğan'ın katılımından onur duyduklarını söyledi. Öz, ilk kez gerçekleşen iftar sonrası bazı kesimler tarafından linç edildiklerini, telefonla tepki ve tehditler aldıklarını açıkladı.

'PRİM VERMEYECEĞİZ'

ÖZ, "Cemevlerine saldırı gerçekleştiren zihniyet ile Cumhurbaşkanı ile iftar yapmamızı eleştiren zihniyet aynı. Cumhurbaşkanımızın katıldığı iftar programında Hz. Ali ve Atatürk'ün resimlerinin yerinin değiştirildiğini iddia ederek ortalığı karıştırmak isteyenlere prim vermeyeceğiz. Programdan önce cemevinde tadilat yapılmıştı, o yüzden resimlerin yeri değiştirilmişti. Biz Aleviler oyunlara gelmeyeceğiz. O mütevazı iftar programı birlik ve dirliğimizi pekiştirdi" diye konuştu.

6 SALDIRI YAPILDI

ANKARA'DAKİ Şah-ı Merdan Cemevi, Batıkent Serçeşme Cemevi, Tuzluçayır Ana Fatma Cemevi, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı ve Gökçebel Köy Derneği'ne, 30 Temmuz günü saldırılar düzenlenmişti. Olaydan 1 hafta sonra, 6 Ağustos'ta Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF) İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, evinin önünde saldırıya uğradı. Başkan Erdoğan, saldırıların ardından 8 Ağustos'ta ilk kez bir cemevini ziyaret ederek Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem iftarına katılmıştı.