Et fiyatları ucuzlayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de DSİ tarafından yapılan 34 hidroelektrik santralinin açılış törenine katıldı. Türkiye'nin elektrik üretim kapasitesine yıllık 1,9 milyar kilovatsaate yakın katkı sağlayacak en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nın bitme aşamasına geldiğini söyleyen Erdoğan, "Bugün dünyada 9. Sırada yer aldığımız hidroelektrik gücümüze 34 yeni tesis daha kazandırıyoruz" dedi.

2,7 MİLYAR LİRALIK KATKI

Kamu-özel sektör işbirliği ile 20 farklı ilde faaliyete geçecek 34 hidroelektrik santralinin 653 kilovatsaat kurulu güce ve yıllık 2,3 milyar kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Erdoğan,"Yatırım bedeli 16 milyar lirayı bulan bu santraller ülkemize 2,7 milyar lira fayda sağlayacak. 20 yılda ülkemize 605 hidroelektrik santrali kazandırmış ve toplam rakamı 730'a çıkarmış olmakla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrılan ciddi miktardaki kaynaklarla GAP'ın hızlandırıldığını belirten Başkan Erdoğan, "GAP'ın en büyük adımlarından biri olan 8 baraj ve 23 sulama tesisinden oluşan Silvan Projesini de süratle tamamlayacağız. Silvan Barajı yakında su tutmaya ve enerji üretmeye başlıyor" dedi. Erdoğan bir müjde daha paylaşarak, "Koyun kuzu etinden yüzde 25 indirim başlattık. Tarım Kredi Kooperatifi Başkanıyla konuştum, Bakanımla konuştum. Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle onların da satışına başlayacağız. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. 1300 tane tarım kredi kooperatifi marketi var. Tarım Kredinin diğer ürünlerinde de şeker, buğday, un, zeytinyağı, ayçiçeği yağı bütün bunlarda özellikle 30-40 çeşit üründe de indirime gideceğiz. Sen benim vatandaşımı koruyacaksın" dedi.

SIRA 2053 VİZYONUNDA

Eğitimden sağlığa, güvenlikten sanayiye , enerjiden ulaştırmaya her alanda kalkınmanın altyapısını önemli ölçüde tamamladıklarını kaydeden Erdoğan," Şimdi sıra asıl hedeflerimizde yani 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekte. Bundan 11 yıl önce milletimizle 2023 hedeflerimizi paylaştığımızda birileri dudak bükmüş istihza ile bize saldırmıştı. Bugün de biz 2053 vizyonu dedikçe bu vizyonun somut hedeflerini oluşturmaya ve açıklamaya başladıkça benzer tavırlarla karşılaşıyoruz. Türkiye'nin elde ettiği her kazanımı başına inmiş balyoz gibi görerek değersizleştirmeye kötülemeye çalışanları üzüntü ile takip ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BİZ ONLAR GİBİ YAN GELİP YATMADIK"

TÖRENDEKİ konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Başkan Erdoğan, "Durmadık, yan gelip yatmadık. Bay Kemal gibi musluk açma töreni yapmadık. Biz bu işleri yaptık. Bir de Kağıthane'de temel atmama töreni yapıyorlar. Ne günlere kaldık. Ekonomi programımızın ne kadar doğru olduğu, yaşanan her gelişme ile bir kez daha görülüyor. Bizim en büyük gücümüz milletimizin her bir ferdidir. Emekçisinden girişimcisine iş dünyamızdır. Bu ülke, millet için tuğla üstüne tuğla koyan herkesin başımızın üstünde yeri vardır" dedi.

KÜLLİYE'DE YOĞUN TRAFİK

BAŞKAN Erdoğan, dün akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Basına kapalı yapılan kabulde heyette Soylu ile birlikte İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı da yer aldı.

ÖTE yandan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı da dün Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, toplantıda Kurul üyelerinin yurt dışında Türkiye aleyhine yürütülen propagandalar ile bunlara karşı alınacak tedbirler konusunda istişarelerde bulunduklarını kaydetti.