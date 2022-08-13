Banka müdürünü rehin alan kişiye gözaltı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir banka müdürü silahlı M.R.D. (36) tarafından rehin alındı. Müzakereci polisler, M.R.D.'ye teslim olması çağrısında bulunurken, ikna etmesi için annesi de bankaya getirildi. Banka müdürünü rehin alan M.R.D., 2 saat sonra ikna edilerek gözaltına aldı. Olay dün saat 15.30 sıralarında, Kepez Mısır Çarşısı'ndaki bankanın şubesinde meydana geldi. Bankaya gelen M.R.D., güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip, tabancasına el koydu. M.R.D. ardından şube müdürünü rehin aldı ve içeridekileri dışarı çıkardı.



OLAY YERİNE ANNESİ DE GELDİ

Banka boşaltılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. M.R.D., polislerden kendisine 15 dakika verilmesini istedi ancak bu süre de doldu. Öte yandan M.R.D.'nin annesi, oğlunu ikna etmesi için banka şubesine getirildi. Rehin alınan banka müdürü kurtarılırken, M.R.D. 2 saat sonra ikna edilerek gözaltına aldı.

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