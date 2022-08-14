Jandarma komutanları değişti

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı Atama ve Terfileri Resmi Gazete'de yayımlandı. İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay da emekliliğe sevk edilen generaller arasında yer alırken Atabay'ın yerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç İzmir İl Jandarma Komutanı olarak atandı. 2019 yılından bu yana Balıkesir İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu tuğgeneralliğe yükselerek Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na atandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, Balıkesir'in İl Jandarma Komutanı oldu. Uşak'ta 3 yıldır görev yapan Uşak İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kılıç, Düzce'ye tayin edildi. Kılıç'ın yerine Jandarma Genel Komutanlığı Destek Kıtaları Grup Komutanı olarak görev yapan Jandarma Kıdemli Albay Fahri Semiz görevlendirildi. Aydın İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Macit Engin, Jandarma Genel Komutanlığı emrine verildi. Engin'den boşalan koltuğa Jandarma Kd. Albay Ali Naci Aldemir oturacak.

ILK KADIN GENERAL ÖZLEM YILMAZ

JANDARMA Genel Komutanlığı'na mensup 2 tümgeneral korgeneralliğe, 16 tuğgeneral tümgeneralliğe, 14 albay ise tuğgeneralliğe terfi ederken ilk defa Jandarma Genel Komutanlığı'na kadın general atandı. Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Kıdemli Albay Özlem Yılmaz, tuğgeneralliğe terfi ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı oldu.

■ KAZIM YÖRÜKCE