Soçi’den Yeni Dünya mesajları

Soçi zirvesinde öne çıkan 3 başlık var. Birincisi; Türkiye'nin BRICS üyeliği, ikincisi; Astana zirvesinin bir sonraki ayağının İstanbul'da olması, üçüncüsü ise, Türkiye ile Rusya arasında dolar yerine milli paralarla ticarete geçilmesi. NATO'nun 2030 vizyonunun ortaya konulmasıyla, Yeni Dünya'nın ağları ilmek ilmek örülmeye başlandı. 21'inci yüzyıl jeopolitiği belli oldu. Bir tarafta ABD-İngiltere-Avrupa, diğer tarafta ise Çin-Rusya.

KİLİT ÜLKE TÜRKİYE OLDU

İşte bu noktada Türkiye, ABD ile Çin arasındaki jeopolitiğin tam ortasında kilit ülke olarak oturuyor. Her iki bloğun da Türkiye'yi yanına çekme kavgası şiddetlenecek. Soçi'den çıkan bir mesaj, ABD Başkanı Biden ve Batı'nın nefesini kesecek özellikte;

Türkiye'nin BRICS üyesi olması. Erdoğan-Putin görüşmesinden sonra müthiş açıklamalar yapıldı. "Putin teklif etti, Erdoğan tamam dedi. Bu karar, Yeni Dünya'nın ayak seslerinin daha çok dikkat çekmesi manasına geliyor. Başkan Erdoğan, tarihi açıklamasında, "Eylül ayında Şanghay Beşlisi, Özbekistan'da toplanacak. Görüşmemizde Sayın Putin de rica etti; biz de inşallah oradaki toplantıya katılacağız. Şanghay Beşlisi'nin gerek üyeleri gerek gözlemci ya da diyalog ortağı olarak oraya katılacak olanlarla biz de beraber olalım diyoruz. Örneğin Çin geliyor, öbür tarafta Suud gelecek, Katar gelecek. Orada onlarla bir arada olmayı hedefliyoruz. Şu anda fevkalade bir durum olmazsa inşallah ben de oraya katılacağım. Orada bunları çok daha iyi değerlendiririz" ifadelerini kullandı.

BRICS demek, Yeni Dünya'nın iki merkezinden biri demek, Asya demek. Erdoğan'ın BRICS hamlesi, Türkiye'nin kilit ülke olma pozisyonudur. Hem NATO ve BATI BLOĞU ile hem de Çin- Rusya ile diyalog içinde olunmasının anlamı bağımsız bir Türkiye demektir. Gelecek 10 yıllarda birbirini takip eden, ekonomiden savunmaya karşılıklı hatlaşmazıtlaşma sürecinde Türkiye iki blokla da diyalog içinde olacak. Dünya barışı için ne kadar önemli bir pozisyon olduğu aşikar. Nitekim, bugün ABD ile Avrupa, Rusya'nın Ukrayna işgalinde taraf durumunda çarpışıyorlar. Fakat Başkan Erdoğan hem Ukrayna ile hem Rusya ile diyalog içinde. Tarafsız politika izleyerek, tarihi bir görev yapıyor. Türkiye'nin bağımsız duruşu, bugün Karadeniz tahıl koridorunun açılmasını sağladı. Türkiye dünyanın açlık krizine neşter atan ülke oldu. Yarınlarda buna benzer çok kritik olaylar olacaktır. ABD ile Çin çatışmasında, Başkan Erdoğan- Türkiye, dünya barışı için arabulucu olup büyük kararlara imza atılmasını sağlayacaktır.

ERDOĞAN PUTİN'LE ANLAŞTI

GELECEK aylarda Putin ile İbrahim Reisi, İstanbul'da yeni bir Astana zirvesi ile yola devam edecek. Astana'nın devamı demek, Yeni Dünya düzeni kurulurken önemli bir platformun aşaması. Dünya olaylarına yol aldırması manasındadır. ABD-İngiltere'nin Ortadoğu'yu şekillendirme planlarında, Astana'nın varlığı çok önemlidir. Batı, meydanı boş bulamayacaktır. Erdoğan, Putin ve Reisi gibi Avrasya'nın kalpgahında bir güç merkezi pozisyonu yaratacaktır. Rusya ile Türkiye'nin dolar yerine milli paralarla ticaret yapma fikri oluşmuştur. Sevgili Bekir Hazar'ın geçtiğimiz günlerde Takvim'deki köşe yazısının başlığı, 'Dolar hakimiyeti bitiyor' şeklindeydi. Çok doğru. Sevgili Hazar geleceği çok iyi okuyor. Doların hakimiyetinin bitmesi, Amerika'nın dünya hakimiyetinin bitmesidir. Yerli paralarla ticaret, doların babası ABD'nin ölümüdür.

SONUÇ

YENİ Dünya kurulurken, 6+HDP masası, kendi dertlerine düştüler. Birbirlerini yiyorlar ama dünya başka yöne gidiyor. Başkan Erdoğan ise, Türkiye'yi Yeni Dünya'ya hazırlıyor. Bu nedenle, 2023'te sadece cumhurbaşkanı seçilmeyecek. 2023 seçimleri, bağımsız Türkiye için bir dönüm noktasıdır. Başkan Erdoğan 'bağımsız Türkiye' diyor. Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan 6+HDP masası ise, gözünü ve kulağını ABD-AVRUPA'dan çekemiyor. Bir yanda; girdiği her seçimi kazanmış, yıkılmaz armada gibi Türk siyasi tarihinde kendine apayrı bir başlık açtırmayı başarmış Recep Tayyip Erdoğan var. Diğer yanda; girdiği bütün seçimleri kaybetmiş ama yine de mindere çıkmış Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları var. 2023 seçimleri, sadece bir Cumhurbaşkanı seçmeyecek, ülkemizi büyük Türkiye yapmaya kararlı Başkan Erdoğan'ın önünü de açmış olacağız.