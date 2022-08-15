Millete hizmet yolunda 21 yıl! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"AK Parti ailesinin sevgili mensupları, değerli dava ve yol arkadaşlarım, Cumhur İttifakı'nda birlikte yol yürüdüğümüz yol arkadaşım Sayın Devlet Bahçeli, sizleri hürmetyle selamlıyorum. Rabbime bana sizler gibi rol arkadaşları verdiği için hamd ediyorum.

Bir idik 21 olduk. Birbirimize kardeş olduk. Millete hizmetkar olduk. Yürüdük elhamdulillah. Girdiğimiz yüce gönüllere, sevgiyi muhabbeti kalplere saçtık elhamdulillah. Dirildik pınar olduk, irkildik ırmak olduk, dünya ile yarışır olduk, aştık elhamdulillah. Beri gel kucaklaşalık uzak isek yakınlaşalım. Ülkemizi daha da büyütelim.

Evet bundan tam 21 yıl önce bir 14 Ağustos günü "Artık Türkiye'de hiçbir şey eski gibi olmayacak" diyerek AK Parti'nin kuruluşunun müjdesini milletimizle paylaştık. Bizim önümüzü okuduğumuz bir şiiri bahane ederek kesmek isteyenlere cevabımızı AK Parti'yi kurarak verdik."

Gençler Türkiye'nin siyasi ekonomik ve sosyal açıdan en sıkıntılı döneminde AK Parti'nin kurucular kurulunda yer alarak bu davaya omuz veren kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Kuruluşundan bu yana AK Parti'de görev yapmıi, oy vererek partimize destek olmuş her bir kardeşime, vatandaşıma teşekkür ediyorum.

Ne sebeple olursa olsun bu kutlu çatının dışına çıkarak kendine başka yollar çizenlere de geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Biz kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdüreceğiz. İnşallah önümüzdeki yıl bu defa partimizle ilgili yıl dönümünü Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız.

Her şey gibi bu büyük davanın mensubu olmak da nasip işidir. AK Parti kadroları olarak kendi işimize bakacağız. Sizlerin de yakından bildiği gibi AK Parti 21 yıl önce siyaset sahnesine adım atmakla Türkiye'de yeni bir dönemi başlatmış ve bu ülkeyi uçurumun eşiğinden kurtarmıştır. Hamd olsun asırlık eksiklikleri tamamlayarak ülkemizi hep yukarıya taşıdık. Tüm ilçeleri mahalleleri beldeleri ile 81 vilayetimizin her birine eserlerimizle ve projelerimizle damgamızı vurduk.

Yürüttüğümüz bu kutlu mücadeleyi 2023 seçimlerini de kazanarak inşallah taçlandıracağız. Türkiye 2023 vizyonunu, artık demokrasi ve kalkınmada eksiklerini tamamlama üzerine değil, siyaseti ve ekonomi ise dünyanın en iyileri arasında yer almak üzerine inşa etmektedir. İÇimizdeki gafillerin bizi bu yoldan alıkoymasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Irkçı ve mezhepçi nefretin milletimizin birliğini ve berbaerliğini zedelemesine müsaade etmeyeceğiz.

Şu kalan 10 ayda büyük bir gayretle koşmaya var mıyız? AK Parti'nin genel başkanından teşkilatlarına, tüm mensupları bu büyük sorumluluğu üstlenmiştir. Tüm yol arkadaşlarımdan var gücüyle çalışmaısnı bekliyorum.