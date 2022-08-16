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İsmail Köybaşı Göztepe'ye geldi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Trabzonspor ile yollarını ayıran İsmail Köybaşı'nı 2+1 yılık sözleşmeyle kadrosuna kattı. Köybaşı, "Sevgi, saygı ve bağlılıkla mücadele edeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesini yaptı.

16.08.2022, 20:34

İsmail Köybaşı Göztepe’ye geldi

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Gaziantepspor altyapısında futbola başlayan 33 yaşındaki oyuncunun bu takımın yanı sıra Beşiktaş, Fenerbahçe, Granada, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor formalarını giydiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "İsmail Köybaşı'na Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

İsmail Köybaşı ise sarı-kırmızılı camiada bulunmaktan son derece mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Sevgi, saygı ve bağlılıkla mücadele edeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesini yaptı.

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