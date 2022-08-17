Çavuşoğlu: Bayrağımıza el uzatanların eli kırılır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında Bakan Çavuşoğlu, Suriye konusunda sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.



'YARI YOLDA BIRAKMADIK'

İlk defa rejim ile muhalefeti bir araya getirmediklerini dile getiren Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Muhalefetin müzakere heyeti kurmasının amacı, yine bu kanun çerçevesinde bizim de desteklediğimiz müzakere heyeti var. Bu müzakere heyetinin amacı da işte bu geçiş sürecini de dahil tüm bu süreçleri rejimle müzakere etmek. Muhalefet çünkü bize güveniyor. Hiçbir zaman da yarı yolda bırakmadık. Suriye'de kalıcı bir barış ve istikrar için uzlaşının şart olduğunu söyledik, söylüyoruz. Bunu çarpıtmak isteyenler çarpıtabilir. Çarpıtanların kim olduğunu biliyoruz. Bayrağımıza el uzatanların eli de kırılır. Gerekli açıklamaları Suriyelilerin kendileri yaptı. Bu provokatörleri onlar da biliyor" diye konuştu.