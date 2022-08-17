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Haberler Gündem Son dakika: Göçmenlere Ege'de Yunan zulmü! MSB görüntüleri paylaştı

Son dakika: Göçmenlere Ege'de Yunan zulmü! MSB görüntüleri paylaştı

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı "Karaburun/İzmir kuzeyinde, Yunanistan’a ait sahil güvenlik unsurları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi." açıklamasında bulundu.

İHA

17.08.2022, 13:25 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022, 13:37

Son dakika: Göçmenlere Ege’de Yunan zulmü! MSB görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota bindirilerek Türk kara sularına itildiği anların görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Karaburun/İzmir kuzeyinde 16 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek, düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı" ifadelerine yer verildi.

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