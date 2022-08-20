Avrupa’da etkili olan fırtınalar 13 can aldı

Avrupa'nın orta ve güney bölgelerini şiddetli fırtına vurdu. Fransa'nın Corsica adasında hızı saatte 224 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle kamp alanında bir ağacın üzerine devrilmesi sonucu 13 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Bir balıkçı ve kanocu da dahil olmak üzere toplam 6 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Avusturya'da ise bir gölün yakınında fırtına nedeniyle ağacın devrilmesi sonucu 2 kız çocuğu hayatını kaybetti. Ülkede fırtınanın toplam 5 can aldığı açıklandı. İtalya'nın Toskana bölgesinde de 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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