  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Avrupa’da etkili olan fırtınalar 13 can aldı

Avrupa’da etkili olan fırtınalar 13 can aldı

20.8.2022

Avrupa’da etkili olan fırtınalar 13 can aldı
Avrupa'nın orta ve güney bölgelerini şiddetli fırtına vurdu. Fransa'nın Corsica adasında hızı saatte 224 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle kamp alanında bir ağacın üzerine devrilmesi sonucu 13 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Bir balıkçı ve kanocu da dahil olmak üzere toplam 6 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Avusturya'da ise bir gölün yakınında fırtına nedeniyle ağacın devrilmesi sonucu 2 kız çocuğu hayatını kaybetti. Ülkede fırtınanın toplam 5 can aldığı açıklandı. İtalya'nın Toskana bölgesinde de 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA