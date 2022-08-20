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Başkan Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya alan sporcuları tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 341 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti. Erdoğan, paylaşımında sporcuların fotoğraflarına da yer verdi.

20.08.2022, 11:25

Başkan Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda madalya alan sporcuları tebrik etti

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda alın teri döken, toplam 341 madalya kazanarak tarihi bir netice elde eden tüm milli sporcularımızı tebrik ediyorum. İslam aleminin farklı köşelerinden ülkemizi teşrif eden misafirlerimize en kalbi şükranlarımı ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında sporcuların fotoğraflarına da yer verdi.

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