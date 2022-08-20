Başkan Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda madalya alan sporcuları tebrik etti

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda alın teri döken, toplam 341 madalya kazanarak tarihi bir netice elde eden tüm milli sporcularımızı tebrik ediyorum. İslam aleminin farklı köşelerinden ülkemizi teşrif eden misafirlerimize en kalbi şükranlarımı ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda alın teri döken, toplam 341 madalya kazanarak tarihî bir netice elde eden tüm millî sporcularımızı tebrik ediyorum.



İslam âleminin farklı köşelerinden ülkemizi teşrif eden misafirlerimize en kalbî şükranlarımı ifade ediyorum. pic.twitter.com/BfxV4YK6sJ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 20, 2022

Erdoğan, paylaşımında sporcuların fotoğraflarına da yer verdi.