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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki trafik kazasında yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

20.08.2022, 16:13

Başkan Erdoğan’dan Gaziantep’te hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki trafik kazasında yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda meydana gelen elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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