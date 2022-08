Zamanı geldiğinde operasyon yapılır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna temaslarının ardından dönüş yolunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve önemli açıklamalar yaptı.



'GÜÇLÜ MUHALEFETİMİZ YOK'

Muhalefetin Suriye ile ilgili yarattığı "Türkiye Esed ile anlaşmak için zemin hazırlıyor" şeklindeki algının sorulması üzerine Erdoğan, "Bizim Esed'i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok ki. Olayı böyle bir noktaya taşıyorsa bu muhalefetin hem kalitesini hem de gramını ortaya koyar. Bizim güçlü bir muhalefetimiz yok. Sıkıntı burada. Suriye'de ne oluyor haberleri yok. Bizim 'bir gece ansızın gelebiliriz' ifademiz boşuna değil. Vakti saati geldiğinde bu yapılır. Ama şunu da söyleyeyim; Türkiye'ye kimse böyle bir şeye hazır mısın sorusunu sormasın. Biz bütün bu işlere hazırlıklıyız. An be an ne gerekiyorsa yapacak güçteyiz. Amerika binlerce TIR silah, mühimmat, araç-gereç, aklınıza ne gelirse buraya yığma yapıyor. Tamamen terör örgütlerine. Bugün Irak'ta huzursuzluk varsa altında yine Amerika yatıyor. Terör örgütlerinin ileri gelenleriyle Beyaz Saray'da görüşecek kadar ileri gidiyorlar. Rusya da rejimle dayanışma içinde. Kendileriyle bu konuları da görüştük. Bunu bir yere oturtmamız lazım dedim. Rusya ile öyle bir dayanışma yapalım ki Suriye'de terörle bir mücadele gerçekleştirelim" dedi.



"İRAN'IN DA HESAPLARI VAR"

Terör örgütlerinin kaynaklarına da değinen Erdoğan, "Kamışlı'daki kalitesiz petrolü çıkartan teröristler. Bunu rejim alıyor. Para kaynağı rejimde. İran'ın da hesapları önümüzde. Biz istiyoruz ki buradaki süreci daha fazla uzatmayalım. Bunları da Sayın Putin'le görüştük. İnşallah Suriye'de hem anayasa bir an önce yapılır, hem de halkın sıkıntılarını giderecek adımlar atılır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Suriye ile diyalog" çağrısının hatırlatılması üzerine ise, "Devletler arasında siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz. Her zaman her an bu tür diyaloglar olur, olmalıdır. Mesela Mısır'la alt düzeyde, bakanlarımız seviyesinde temaslarımızı devam ettiriyoruz. Bu ilişkiler durup dururken olmuyor. Diplomasiye ne denli ihtiyacımız olduğunu bütün dünya gördü. Biz her zaman çözümün parçası olduk" dedi.



'İNŞALLAH BU OYUNU BOZARIZ'

Türkiye'nin son dönemde bölgesindeki ülkelerle yeniden diyalog kurma çabalarının enerji eksenli olup olmadığı sorusu üzerine ise Başkan Erdoğan, "Siyaset eksenli dersek isabetli olur. Yani siyasetin gereği bu. Onun için de siyasette dargınlık olmaz. Her an barış içinde olacaksın. Mısır'la da temenni ederiz ki üst düzeyde bu adımı en güzel şekilde atarız. Bu adımları atmak suretiyle tüm bölgede yani İslam dünyasının bizim komşularımızla olan bu bölgesinde inşallah birçok oyunu biz bozarız" açıklamasını yaptı.

DÜNYA BASININDAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Ukrayna'daki üçlü zirve, dünya basınında geniş yer bulurken, Erdoğan'a övgü yağdı. ABD'li Financial Times "Türkiye, iki ülkeyle de ilişkilerini sürdürüyor" derken, Rus Moskovskiy Komsomolets gazetesi de Erdoğan'nın Ukrayna ve Rusya arasında ara bulucu rolü oynayabilecek tek lider olduğunun altını çizdi. İngiliz Independent ise Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna'ya barış için görüşmelere başlamaları yönünde yaptığı çağrıyı manşetine taşıdı. Erdoğan'ın diplomatik çözüm çabalarına vurgu yapan CBS haber kanalı da, "Erdoğan savaşı sona erdirmek için iki ülkeyi de diplomatik çabalardan vazgeçmemeye çağırdı' ifadelerine yer verdi.