Başkan Erdoğan, Manisa’da üreticilerin beklediği rakamı açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'daki yatırımların toplu açılış törenine katıldı. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'na iniş yapan Erdoğan, ilk olarak Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesinde Hasan Fehmi Tekoğlu ve Mehmet Tekoğlu'na ait çiftliğe giderek üzüm bağlarını gezdi. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan'ın üzüm hasadı yaptığını kaydeden Tekoğlu, "8 yer gösterildi güvenlik bakımından en uygunu burasıydı. Kendisi de bağa girip üzüm kesti. Tadını çok beğendi üzümün. Organik olunca daha da çok beğendi" diye konuştu.

Başkan Erdoğan ardından meydana geçerek vatandaşlara hitap etti. Meydanda 50 bin Manisalının olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Tarihin, medeniyetin, üretimin şehri, efelerin, zeybeklerin, yiğitlerin diyarı Manisa'yı özlemişiz. Türkiye'yi dünyanın siyasi ve ekonomik olarak en güçlü devletleri arasına sokmaya kararlıyız. Türkiye'de bizden başka çeyrek, yarım asır sonrasına ışık tutan vizyon inşası peşinde koşan, programlarını, projelerini çalışan kimse göremezsiniz. Biz bu millete aşığız. Ekonomik, sosyal, diplomatik gücünü bugünler için inşa ettik" dedi.

'ÜRETİCİNİN HAKKI'

Manisa'da ilk olarak üzüm bağlarını ziyaret ettiğini aktaran Erdoğan, daha sonra üzüm fiyatını açıkladı. Başkan Erdoğan, "Bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından olan Sultani çekirdeksiz üzümün alım fiyatını paylaşmak istiyorum. Alım fiyatlarını hasat döneminin başında ilan etmemizin sebebi, üreticinin emeğinin hakkını almasını sağlamak. Ülkemize yılda 500 milyon dolarlık ihracat geliri kazandıran 9 numara Sultani çekirdeksiz üzümünü TMO bu yıl 27 liradan alacak. 2 gün içerisinde üzümlerimizi toplayıp, kurutup, yola koyulalım ve ihracatımızı da buna göre yapalım" diye konuştu

'IZMIR YIKILMISTI BİZ YENİDEN İNSA ETTİK'

BAŞKAN Erdoğan, Türkiye'nin yaralarını kısa sürede nasıl sardığını anlatırken İzmir'den örnek verdi. Erdoğan, "İzmir yıkılmış mıydı? Bergama, Bornova ne haldeydi, aylar içinde yeniden inşa ettik mi? Van depreminde her yer yerle yeksan olmuştu, Bingöl depreminde her yer yerle yeksan olmuştu, biz inşa ettik mi? Gölcük'te Sakarya'da CHP'nin iktidarında maalesef aylar geçti buralar inşa edilemedi. Biz geldik buraları inşa ettik. Bunların iyi dediği Türkiye 99 depreminde aylarca yıkıntılara dahi ulaşamayan bir Türkiye'ydi. Onların iyi dediği Türkiye, verimsiz ve kurak topraklarda sadece kendi ihtiyacını karşılamaya çalışan, alternatifini bulanın toprağını terk edip geçimini başka işlerde arayan Türkiye'ydi. Biz siyasi, diplomatik ve askeri gücüyle dünyanın saygısını kazanmış, bölgesinde çıkarlarını savunan, dostlarının umudu hale gelmiş Türkiye inşa ettik" diye konuştu.

'BU ÜLKEDE SAVAS İÇİN GAYRET EDENLER VAR'

2 gün önce Ukrayna'da, 1 hafta önce de Soçi'de temaslarda olduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan, "Dünya barışını tesis edelim diye çalışıyoruz. Bu ülkede savaş için gayret edenler yok mu? Var. Onların kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Manisa onlara 2023 Haziran'ında ders vermeye hazır mı? Onların iyi dediği Türkiye kendi sorunlarını çözemediği için içine kapanmış bir Türkiye'ydi. Şu karşımdaki muhteşem topluluğu görünce Manisa bu işi bitirdi diyorum. Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziran'ında bu işi bitirmekte kararlı mıyız? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" dedi.

'TERÖRISTLER KAÇIYOR, BIZ KOVALIYORUZ'

BAŞKAN Erdoğan, terörle verilen mücadeleye de değindi. "Teröristler kaçıyor, biz kovalıyoruz" diyen Erdoğan, "Otoyol, havalimanı, hızlı trenlerle donatarak ulaşımın hızlı olduğu Türkiye inşa ettik. İstanbul-İzmir 3 saat 15 dakikaya düştü. Manisa-İzmir Sabuncubeli Tüneli'ni kim yaptı. Eskiden Manisa-İzmir ne kadar mesafeydi, tünelle bu kadar kısaldı" dedi.

■ NERMİN UÇTU / CÜNEYT HASÇELİK