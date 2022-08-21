BM Genel Sekreteri’nden Türkiye’ye tebrik

GEÇTİĞİMİZ günlerde Başkan Erdoğan ile birlikte Ukrayna'da üçlü zirveye katılan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'ye gelerek Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ve tahıl gemilerinin kontrolünün yapıldığı bölgeyi ziyaret etti. İlk olarak Zeytinburnu'nda bulunan Zeyport Limanı'na gelen Guterres, beraberindeki heyetle tekneye binerek kontrollerin yapıldığı bir gemiye gitti ve incelemelerde bulundu.

'BM SİZİN ARKANIZDA'

Ukrayna'ya gönderilecek gemideki incelemeye katılan BM Genel Sekreteri, ardından Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne geçti ve burada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte ortak basın açıklaması yaptı.

Öncü rolü için Türkiye'ye teşekkür eden Guterres, "Bu anlaşmanın diğer kısmı, yaptırımlara tabi olmayan Rus gıda ve gübresinin küresel pazarlara engelsiz erişimidir. İstanbul'da ve Odessa'da gördüğümüz her şey çözümün görünen yüzü. Burada hükümetin ve özel sektörün iş birliği yapması ve pazarlara ulaştırılması bekleniyor. Daha fazla gübre ürününü Ukrayna ve Rusya'dan çıkarmak çok kritik. Ancak böyle fiyatları düşürebiliriz. Tebrik mesajıyla buradayım. Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki herkesi tebrik ediyorum. BM'nin arkanızda olduğunu unutmayın. Hepimiz bu sürecin barışa uzanmasını istiyoruz" diye konuştu.

656 BİN 349 TON TAHIL ÇIKARILDI

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaşanan süreç hakkında bilgi verdi. Ukrayna'nın ihraç edilecek tahıl ve benzeri gıda ürünlerinin limanlarından emniyetle denizden nakliyatını koordine eden merkezin faaliyetlerine planlandığı şekilde devam ettiğini aktaran Akar, "Şu ana kadar Ukrayna limanlarından 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir ve bu rakamın giderek artacağını değerlendiriyoruz" dedi.