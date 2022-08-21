O teröristlerin hepsi gönderilecek

Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine onay vermek için öne sürdüğü terörle mücadeleyle ilgili şartların yerine getirilip getirilmediğini denetlemek için kurulması kararlaştırılan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilecek. Toplantıya, Türkiye'den Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığında bir heyetin katılması bekleniyor. İsveç ve Finlandiya farklı mecralarda taahhütlerini yerine getireceğini belirtirken, ilk aşamada ülkelerindeki terör örgütü üyesi ve terör destekçilerini sınır dışı etme yönünde adımlar atacakları öğrenildi.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA ÖNERDİ

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında, 28 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik "üçlü mutabakat muhtırası" imzalandı. Anlaşmada taahhüt edilen adımların hayata geçirilmesi için Türkiye, Finlandiya ve İsveç dışişleri, içişleri, adalet bakanlıkları, istihbarat servisleri ile güvenlik kurumlarından uzmanların katılımıyla bir Daimi Ortak Mekanizma tesis edilmesi kararlaştırıldı. Mekanizma üçlü mutabakata ilişkin atılacak somut adımların takibini yapmak için İsveç ve Finlandiya'nın önerisiyle kuruldu.

ÜZERİNDE BASKI OLAN ONLAR

Türkiye, ilk toplantının temmuz ayında yapılmasını teklif etmişti. Ancak İsveç ve Finlandiya ülkelerindeki süreçler nedeniyle toplantı için ağustos ayını işaret etti. Ankara, Türkiye'nin şartlarını yerine getirmeden üyelik onayı alamayacak olan İsveç ve Finlandiya'nın ne kadar hızlı adım atarsa ittifaka o kadar hızlı üye olabileceğini ifade ediyor. Bu kapsamda üzerinde zaman baskısı olan tarafın Türkiye değil, İsveç ve Finlandiya olduğu kaydediliyor.

LİSTE BELLİ

İSVEÇ ve Finlandiya'dan istenecek teröristlerin listesi de belli. Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının dosyaları bekliyor. Mutabakattan sonra bunların iadesi yeniden hatırlatıldı. İsveç'in Türkiye'nin iadesini istediği bazı terör şüphelilerine vatandaşlık bile verdiği belirlenmişti. İsveç'in Kırmızı Bülten ile uluslararası aramaları olan PKK'lı teröristler Halef Tak, İsmet Kayhan, Aysen Alhan (Marja Furhoff), Mehmet Sıraç ile TKP-ML/TİKKO'lu Neriman Candan, Mustafa Candan ve THKP-C'li Hamza Yalçın'a vatandaşlık verdiği ortaya çıkmıştı. Bu isimler de Türkiye'nin iadesini istediği kişiler arasında.

KATİL VE DOLANDIRICILARI DA VERMİYORLAR

İSVEÇ, terör suçlularının yanı sıra cinayet ve uyuşturucu gibi suçlardan arananları da Türkiye'ye vermiyor. Bu kapsamda Okan Kale ile Dede Taş'ın uyuşturucu, Şenol Arslan'ın dolandırıcılık, Abdurrahman Akuş, İdris Akuş ve İbrahim Akuş'un kan davası sonucu cinayet, Mehmet Turgay'ın ise silah kaçakçılığı suçlarından iadesi istenen isimler olduğu açıklanmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından İsveç'te geçtiğimiz günlerde tutuklu bulunan Okan Kale'nin iade edileceği yönünde haberler çıktı. Ancak henüz bununla ilgili işlem gerçekleşmedi.