AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli: Sandıktan sandığa değil sahadan sahaya

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, aralıksız sürdürdükleri saha çalışmalarını değerlendirdi. 'Eş zamanlı' ve 'Karınca modeli' ziyaretlere ilişkin rakamlar da veren Sürekli, "Karınca modeli ve 30 ilçede yürüttüğümüz 'Eş zamanlı' programlarımıza pandemi yasaklarının bitmesiyle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gönül seferberliğimizin 3. etabındayız. Yazın kavurucu sıcağında da vatandaşımızın yanındayız. Milletvekillerimiz dâhil, hiçbir kademedeki arkadaşımız; 'tatil' yapmıyor. Bizler zaten, sandıktan sandığa değil, sahadan sahaya koşan, hizmet ve icraat idealinin fertleriyiz. İzmir'in AK kadroları da bu noktada örnek bir performansa sahip" diye konuştu.

"CHP'Lİ BELEDİYELERİ HAREKETE GEÇİREMİYORUZ"

Sürekli sözlerini şöyle sürdürdü: "CHP'li yerel idarelerin yapamadığı ne varsa, yönettikleri ilçelerde yaşattıkları her mağduriyette oradayız. Yerel muhalefet görevimizi yerine getiriyoruz elbette. Şehrimizin yerel sorunları çok büyük. Uyarıyoruz, öneriyoruz, yol gösteriyoruz. Ama, hizmet niyet işi olduğundan, CHP'li belediyeleri sorunları dahi çözmek için harekete geçiremiyoruz. Bu kayıtsızlıkları bizi yolumuzdan alıkoymuyor tabii ki. Biz, her gün daha fazla çalışmaya devam ediyoruz."