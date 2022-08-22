Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak kabinede iç ve dış gündem ile ekonomiye ilişkin gelişmeler masaya yatırılacak. Ekonomide atılacak adımlarla dar gelirlilere yönelik çalışmalar değerlendirilecek. Toplantıda Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, tahıl koridorundaki gelişmeler, dünyada yaşanan enerji sorunu da konuşulacak. Sosyal konut projesi, tarım kooperatif marketleri ile ilgili bakanlıklar sunumlarını gerçekleştirecek. Kabine toplantısının ardından alınan son dakika kararlarını açıklamak için Başkan Erdoğan, millete sesleniş konuşması yapacak.





EKONOMİDE ATILACAK ADIMLAR MASADA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son olarak 1 Ağustos'ta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı bugün toplanacak. Zirvede önemli gündem başlıkları olacak. Daha önceki toplantıda tahıl koridoru, 81 ilde yapılacak sosyal konut projesi ve terörle mücadelenin yanı sıra Ege ile Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ele alınmış ve bu başlıklarla ilgili planlanan adımlar bir bir atıldı. Kabine gündeminde üst sırada ekonomide atılan ve atılacak adımlar yer alacak. Vatandaşın alım gücünü koruma ve temel ihtiyaçlarına ulaşımını kolaylaştıracak hamleler bunun başında geliyor.

Bu kapsamda başta 150 bin olarak planlanan ve yan formüllerle sayının 500 bine kadar çıkarılacağı ucuza sosyal konut projesi ile ilgili atılacak adımlar kabinede masada olacak ve ilgili bakanlar konuya dair sunumlarını gerçekleştirecek.





MARKETLERDEKİ İNDİRİM KONUŞULACAK

Artan fahiş fiyatlarla ilgili ve vatandaşın alım gücünün iyileştirilmesi için Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ekseninde başlatılan kar amaçlı olmayan satışlarla ucuz gıda hamlesinde son durum ve atılacak adımlar konuşulacak.



FAİZ İNDİRİMİ VE PİYASALARIN TEPKİSİ

Girişimciyi, esnafı ve tüketiciyi faize ezdirmeme politikası kapsamında adım adım düşürülen faizle ilgili gelinen son durum da kabine toplantısında değerlendirilecek. Bilindiği gibi Merkez Bankası'ndan geçen hafta 100 baz puanlık bir indirim daha gelmişti. Atılan bu adımın piyasalara etkisi ela alınacak.



TERÖRLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI

İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları tarafından Başkan Erdoğan'a terörle mücadele ve hem yurtiçi hem yurtdışında atılan adımlar, hazırlıklar ile ilgili detaylı bilgi aktarılacak.



SURİYE'DE UZLAŞMAYI TESİS EDECEK POLİTİKA

Suriye'de muhalifler ve Esad rejimi arasında bir uzlaşma zemini oluşturulmasına ilişkin düşünülen girişimler de kabinede değerlendirilecek. Bilindiği gibi bu adımla ilgili olarak Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de destek vermiş ve sığınmacı sorunu ve bölgesel istikrar için değerlendirilmesi gerektiğini aktarmıştı.



UKRAYNA VE RUSYA TEMASLARI

Başkan Erdoğan ayrıca Kabine'de dünya barışının tesisi için diplomasi trafiğini anlatacak. Bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeler ve Ukrayna ziyareti ile Zelenskiy temaslarını değerlendirecek ve kabinede bundan sonrası için neler yapılabileceği konuşulacak.