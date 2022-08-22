  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Başkan Erdoğan, kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

22.08.2022, 18:45 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022, 18:50

Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

CANLI YAYIN

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 2 saat 45 dakika sürdü. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Gaziantep ve Mardin'deki kazalar tüm boyutlarıyla soruşturuluyor.

Olayda hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine Aile Bakanlığımız 250 firmadan da 250 desteği sağlamış oluyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA