Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

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Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 2 saat 45 dakika sürdü. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Gaziantep ve Mardin'deki kazalar tüm boyutlarıyla soruşturuluyor.
Olayda hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine Aile Bakanlığımız 250 firmadan da 250 desteği sağlamış oluyoruz.
Ayrıntılar geliyor...