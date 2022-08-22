Manisa’da gurur ve sevgi bir arada

Toplu açılış programı için geldiği Manisa'da önceki gün üreticilerle birlikte bağbozumuna katılan ve 27 liralık üzüm fiyatı müjdesini veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti Manisalılara büyük gurur yaşattı. 50 bini aşkın vatandaşın doldurduğu Cumhuriyet Meydanı'ndaki binalara, "Asrın fatihi, üzüm diyarı Manisa her zaman seninle. Osmanlı'nın görkemli sancağı Şehzadeler Şehri Manisa'mıza hoş geldiniz" pankartları asıldı. Türk bayrakları ile meydanı dolduran vatandaşlar, büyük bir görsel şölen oluşturdu. Ellerinde pankartlarla Başkan Erdoğan'a ulaşmaya çalışan vatandaşlar, 'Reisin ordusu 2023'e hazır, yine yeşillendi üzüm bağları, reis alacak tüm oyları' sözleriyle mesaj verdi.





BAĞA GİRİP ÜZÜM KESTİ

Başkan Erdoğan, Güzelköy Mahallesi'nde Hasan Fehmi Tekoğlu ve Mehmet Tekoğlu'na ait çiftliğe giderek üzüm bağında hasat yaptı. Başkan Erdoğan ile konuşmalarını anlatan üzüm üreticisi Hasan Fehmi Tekoğlu, "Güldük, konuştuk, çok güzel bir ziyaret oldu. Üzümcünün sorunlarından da bahsettik. Kendisi de bağa girip üzüm kesti. Tadını çok beğendi üzümün. Bizim üzüm organik olunca daha da çok beğendi" dedi.





ERGÜN'DEN FORMA

Başkan Erdoğan coşkulu toplu açılış programı sonrasında Manisa Valiliği'ni ziyaret etti, burada dünya şampiyonu milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı ile de buluştu. Ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Başkan Erdoğan, belediyenin yeni binasının açılışını da yaptı. Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Erdoğan'a 45 numaralı forma hediye etti.





AÇILIŞINI YAPTIĞI CAMİYE İSİM VERDİ

Manisa'da Osmanlı-Selçuklu mimarisi etkisiyle yapılan 4 minareli caminin açılışını gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzun zamandır isim aranan camiye Manisa'nın fatihi Saruhan Bey'in ismini verdi. Camiye geldiğinde büyük bir sevgi gösterisiyle karşılanan Erdoğan, camide Kur'anı Kerim okuyarak cami hakkında bilgi aldı. Camiyi gezdikten sonra vatandaşlara seslenen Başkan Erdoğan, "Böyle muhteşem bir eserin içinde akşam namazını beraber kılma ve açılışını yapma şerefine nail olduğumuz için ne mutlu bizlere ve değerli Belediye Başkanımız şu ana kadar bu işi erteledi. Bu akşam ismini de camimizin koyalım, dedi. Buranın fatihi kim? Saruhan Bey, yakışır değil mi? Dolayısıyla camimizin adını da Saruhan Bey olarak koymuş olalım" dedi.

NERMİN UÇTU