  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Mehmetçik, Suriyeli çocukların da kahramanı

Mehmetçik, Suriyeli çocukların da kahramanı

22.8.2022

Mehmetçik, Suriyeli çocukların da kahramanı
TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılan bölgede sivillerin yaşam koşullarını normale döndürmek amacıyla insani yardım faaliyetleri yürütüyor. Mehmetçik, Tel Abyad'ın güneyindeki El Humeyra köyünde ihtiyaç sahibi 50 aileyi tespit ederek sıcak yemek ve gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

TSK, bölgede 11 okulun bakım-onarım çalışmasını yürüterek yüzlerce öğrencinin eğitime ulaşmasını sağladı. Türk askerleri, 45 öğrencinin bulunduğu ilkokulda oyuncak, kıyafet ve kırtasiye dağıtımı düzenledi. Ayrıca teröristlerin hasar verdiği 4 cami de onarılarak ibadete açıldı. Çocuklara çizgi film seyrettiren Mehmetçik, onlarla eğlenceli vakit geçirdi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA