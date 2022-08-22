Mehmetçik, Suriyeli çocukların da kahramanı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılan bölgede sivillerin yaşam koşullarını normale döndürmek amacıyla insani yardım faaliyetleri yürütüyor. Mehmetçik, Tel Abyad'ın güneyindeki El Humeyra köyünde ihtiyaç sahibi 50 aileyi tespit ederek sıcak yemek ve gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.



TSK, bölgede 11 okulun bakım-onarım çalışmasını yürüterek yüzlerce öğrencinin eğitime ulaşmasını sağladı. Türk askerleri, 45 öğrencinin bulunduğu ilkokulda oyuncak, kıyafet ve kırtasiye dağıtımı düzenledi. Ayrıca teröristlerin hasar verdiği 4 cami de onarılarak ibadete açıldı. Çocuklara çizgi film seyrettiren Mehmetçik, onlarla eğlenceli vakit geçirdi.

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