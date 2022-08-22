Teröristlere eğitim veren sözde yönetici öldürüldü

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/ YPG'lilere eğitim veren sözde 'Hebat Derik Akademisi'nin başında bulunan Mıhyeddin Gulo'yu, 9 Ağustos'ta, Suriye'nin Kamışlı bölgesine düzenlenen özel operasyonla etkisiz hale getirdi. Gulo'nun, örgüt mensuplarını, Türkiye ve Suriye'deki Türk birliklerine yönelik eylemde bulunmaları amacıyla yetiştirdiği belirtildi. Güvenlik güçlerine yönelik birçok eylemin, koordinesi ve planlamasında etkin rol alan Gulo'nun, bu nedenle MİT'in hedef listesinde yer aldığı bildirildi.



MIHYEDDİN Gulo'nun ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'na karşı Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatlarında da örgütte faaliyet gösterdiği aktarıldı. Son olarak Gulo'nun, Suriye'nin Haseke bölgesinde YPG'ye ait sözde 'Hebat Derik Akademisi'nde 'yönetici' görevi üstlendiği vurgulandı.



BARIŞ PINARI'NDA İKİ TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.