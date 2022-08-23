Kalp krizi bir can daha aldı: Çorbası da hayatı da yarım kaldı!

O sırada oğlum yardım etmek için yanına gitti ve kolundan tuttu. Ben de içeriden diğer şoförlere haber verdim onlar da koşup geldiler. O arada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık. Hep birlikte yere yatırdılar ve kendisine gelmesi için müdahale ettiler.