Kalp krizi bir can daha aldı: Çorbası da hayatı da yarım kaldı!

ÇORBA İÇERKEN GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda, Efeler Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri şoförlerinden Hüseyin Berber (60) sabah saatlerinde durağın yanındaki lokantada çorba içerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Mimar Sinan Mahallesi Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri son durağında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs şoförlerinden Hüseyin Berber, sefer sırasının gelmesini beklerken durağın yan tarafında bulunan lokantaya giderek çorba içmeye başladı.