  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Türk F-16'larına Yunan tacizi! Doğu Akdeniz'de büyük gerilim

Türk F-16'larına Yunan tacizi! Doğu Akdeniz'de büyük gerilim

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türk F-16'larının Yunanistan tarafından taviz edildiği ve Doğu Akdeniz'de radar kilidi atıldığını duyuruldu. Açıklamada Türk askerinin olaya anında karşılık verdiğinin altı çizilirken, Yunan ataşesi bakanlığa çağrıldı.

23.08.2022, 18:15 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022, 18:27

Türk F-16’larına Yunan tacizi! Doğu Akdeniz’de büyük gerilim

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türk F-16'larının Yunanistan tarafından taviz edildiği ve Doğu Akdenz'de radar kilidi alındığını duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, NATO üyesi Yunanistan'a ait savaş uçaklarının önemli bir NATO görevini yerine getiren Türk savaş uçaklarının görevini engellemek üzere bilinçli şekilde radar kilidi attıkları belirtildi.

Yunanistan tarafından yapılan bu tacizin, NATO'nun faaliyetlerini hedef alan bir girişim olduğuna dikkati çeken kaynaklar, Yunanistan'ın, Türkiye'yi taciz edebilmek adına NATO görevlerini bile riske atmaktan geri durmadığını vurguladı.

Yunanistan'ın Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasının hemen ardından gerekli karşılığın verildiği ve Yunan uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı tarafından konunun NATO makamlarına iletildiği ve Yunanistan askeri ataşesinin bakanlığa çağırılarak NATO görevini tehlikeye atan Yunan uçaklarından dolayı tepki gösterildiği kaydedildi.

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığınca da ilgili taraflar nezdinde diplomatik girişimlerde bulunulduğu öğrenildi.

Bu tür bir tacizin müttefiklikle bağdaşmadığını belirten kaynaklar, Yunanistan'ın gerginliği arttırma peşinde olduğunu vurguladı.

ATAŞE BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı tarafından konunun NATO makamlarına iletildiği ve Yunanistan askeri ataşesinin bakanlığa çağırılarak NATO görevini tehlikeye atan Yunan uçaklarından dolayı tepki gösterildiği kaydedildi.

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığınca da ilgili taraflar nezdinde diplomatik girişimlerde bulunulduğu öğrenildi.

Bu tür bir tacizin müttefiklikle bağdaşmadığını belirten kaynaklar, Yunanistan'ın gerginliği arttırma peşinde olduğunu vurguladı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA