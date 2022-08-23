Üniversitelere kayıt işlemleri dün başladı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri dün başladı. Elektronik kayıtlar e-devlet üzerinden 24 Ağustos'a kadar alınacak, üniversitelerde ise kayıtlar 26 Ağustos'a kadar devam edecek. ÖSYM'nin paylaştığı verilere göre kontenjanların yüzde 99'u doldu. 850 bin 631'i adayın kayıt hakkı bulunuyor. Bu adaylar arasında belirlenen tarihlerde kayıt yaptırmayanlar ise hakkını kaybedecek. Adayların kaydolmadığı kontenjanlar için daha sonra ek yerleştirme süreci başlayacak ve boşalan kontenjanlar için tercih başvuruları alınacak. Eğitimcilere göre bu süreçte 100 bin civarı kontenjan boş kalabilir.

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