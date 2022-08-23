Zelenskiy ile Putin’i Türkiye’de buluşturacağız

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, dün Başkan Recep Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ve yaklaşık 2 saat 45 dakika süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, dünyanın en önemli kriz başlığı olan Ukrayna-Rusya Savaşı'nın, ülkemizle birlikte tüm insanlığı ilgilendiren sonuçlar doğuran etkilerinin devam ettiğini söyledi.



İNSANLIK İÇİN KRİTİK BİR GELİŞME

Erdoğan, "Türkiye olarak bu savaşın önce önüne geçmek, ardından da barışla sonuçlanması için her türlü gayreti gösterdiğimize herkes şahittir. Tahıl krizinin önüne geçecek mekanizmanın kurulması da yine bizim gayretlerimizle mümkün olmuştur. Dünya tahıl üretiminin 3'te birinden fazlasını Rusya ve Ukrayna'nın gerçekleştirdiği göz önüne alındığında sadece Ukrayna tahılının ülkemiz üzerinden dünyaya gönderilmeye başlanması bile insanlık için başlı başına kritik bir gelişmedir. Amacımız, inşallah uzak olmayan bir tarihte Sayın Putin'le, Sayın Zelenskiy'i ülkemizde bir araya getirerek bu krizi kökünden çözecek yolu açmaktır" diye konuştu.



'ESKİ TÜRKİYE GERİDE KALDI'

Eski Türkiye'nin artık geride kaldığının altını çizen Başkan Erdoğan, "Biz tıpkı güvenlik politikalarımız gibi, enerji politikalarımız gibi, sanayi politikalarımız gibi, sosyal politikalarımız gibi ekonomi politikamızı da kendi ihtiyaçlarımıza ve çıkarlarımıza göre belirlemeyi sürdüreceğiz. Biz yeni ekonomi modelimiz çerçevesinde istihdama, üretime, ihracata odaklanmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin yeniden yarım asırdır oynanan oyunlarla, sıcak para sömürgesi haline dönüştürülmesine rıza göstermeyeceğiz. Bizim ekonomi modelimizde yatırım yapan, çalışan, ticaret yapan, bunların hasılasıyla da devlet kazanacak, bütçe kazanacak" dedi.



TL MEVDUATINA DÖNÜŞ ÇAĞRISI

Erdoğan, "Önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren hayat pahalılığıyla mücadele başta olmak üzere ekonomi programımızın olumlu etkileri daha ileriye götürülecek" diye konuştu. "Artık hiç kimsenin sadece parasının değerinden endişe ederek dövize ve altına yönelmesi için sebep kalmamıştır" diyen Erdoğan, "Tasarruflarını hala döviz ve altında tutan vatandaşlarımızı buralardaki kazançlarını da garanti altına alan Türk Lirası mevduatlarına dönmeye davet ediyorum" dedi.

MISIR ÜRETİCİLERİNE MÜJDE:

Konuşmasında mısır üreticilerine müjde veren Erdoğan, "Şimdiden Toprak Mahsulleri Ofisimiz, hasat dönemi yaklaşan mısır alım fiyatını destek hariç ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacaktır" diye konuştu.