  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Gaziantep ve Mardin mağdurlarına destek bu akşam hesapta

Gaziantep ve Mardin mağdurlarına destek bu akşam hesapta

Destek bu akşam hesapta

24.8.2022

Gaziantep ve Mardin mağdurlarına destek bu akşam hesapta
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Gaziantep ve Mardin'de pazar günü yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin ailelerine verilecek 50'şer bin liralık destek, bugün akşama kadar hesaplara yatırılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş konuşmasında, söz konusu kazalarda ciddi mağduriyetlerin söz konusu olduğunu ifade etmişti. Erdoğan, "Bunun için de gerek devlet olarak 250 (bin lira) artı 50 (bin lira) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, bunun yanında firma 250 (bin lira) de onların desteğiyle bu olayda hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine bu desteği sağlamış oluyoruz" açıklamasını yapmıştı. Süreci, ailelerin bulundukları ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları yürütecek.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA