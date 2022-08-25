Gülünç ve hatalı isimler değiştirildi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasına göre, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda 17 Ekim 2017 ve 6 Aralık 2019'da yapılan düzenlemelerle ad ve soyadında yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişikliklerinin mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine imkan sağlayan uygulama yapıldı. Açıklamada, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvurularına ilişkin örnekler verildi.



YASMİN'Dİ YASEMİN OLDU

AD ve soyadında noktalama işareti, harf ve düzeltme işareti eksiklikleri bulunanlar ve değiştirmek isteyenlere örnek olarak, "Yasmin/ Yasemin, Memet/ Mehmet, Melhat/ Melahat, Çığdem/Çiğdem, Alı/Ali, Nıhal /Nihal, Ulku/Ülkü, Adem/Âdem, Bilal/Bilâl, Kazım/ Kâzım, Kamil/Kâmil" isimleri paylaşıldı. 2525 sayılı Soyadı Kanunu'nda belirtilen umumi edeplere uygun olmayan ve gülünç soyadı olduğu değerlendirilenlere örnek olarak da "Yalak", "Kalas", "Sıçan", "Deli", "Koyun", "Top", "Boynuz", "Ördek" isimlerine yer verildi.

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