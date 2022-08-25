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Haberler Gündem Moğolistan'da tarihi keşif: 'Türk' adının geçtiği en eski anıt bulundu!

Moğolistan'da tarihi keşif: 'Türk' adının geçtiği en eski anıt bulundu!

Moğolistan'ın Ötüken bölgesinde yapılan kazı çalışmalarının sonucunda "Türk" adının geçtiği en eski anıt keşfedildi. Kültekin ve Bilge Kağan'ın babası İkinci Göktürk Devleti kurucusu İlteriş Kutluğ Kağan'a ait yazıtta 'Tanrı', 'Türk', 'Kutluk', 'Tümen' yazıları yer alıyor. Bu tarihi keşif ile birlikte 'Türk' adının ilk kez geçtiği düşünülen Orhun Anıtları'ndan daha eski bir Türk anıtı bulunmuş oldu.

25.08.2022, 10:40 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022, 11:02

Uluslararası Türk Akademisi ile Moğol Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü iş birliğinde Moğolistan'ın Ötüken bölgesinde yürütülen bilimsel kazı çalışmaları sonucunda Göktürk Devleti'nin hükümdarları Bilge Kağan ve Kül Tigin'in babası İlteriş Kağan'ın külliyesi ile yazıtı keşfedildi.

Moğolistan’da tarihi keşif: ’Türk’ adının geçtiği en eski anıt bulundu!

Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında konuşan Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, 2019'da Moğolistan'ın Arkeoloji Enstitüsü uzmanlarıyla Ötüken bölgesindeki Nomgon ovasında ortaklaşa başlattıkları kazı çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını söyledi.

Moğolistan’da tarihi keşif: ’Türk’ adının geçtiği en eski anıt bulundu!

Kazı çalışmaları sonucunda Bilge Kağan ile Kül Tigin'in babası İlteriş Kağan'ın külliyesi ve yazıtını keşfettiklerini kaydeden Kıdırali, "Anıt metninden elde edilen bilgilere dayanarak, Nomgon külliyesinin Göktürk Kağanlığını yeniden canlandıran Kül Tigin ve Bilge Kağan'ın babası İlteriş Kutluk Kağan'a ithaf edildiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca bu külliye, 'Türk' adının ilk kez geçtiği Göktürk döneminin en eski yazılı anıtı olarak kabul edilmektedir" dedi.

Moğolistan’da tarihi keşif: ’Türk’ adının geçtiği en eski anıt bulundu!

12 SATIRLIK ESKİ TÜRK YAZISI BULUNUYOR

Kıdırali, batıdan doğuya oval biçimde inşa edilen külliyenin toplamda 49 metrekare alandan oluştuğunu belirterek, "Külliyenin etrafına hendek kazılmış ve buradan toprak yığılarak bir kale inşa edilmiş. Külliyenin batı tarafında, alanın ortasına delikli taştan bir küp (sunak), taştan insan figürleri, iki yavrusu olan aslan heykeli ve iki koyun heykeli bulunmaktadır" ifadesini kullandı.

Moğolistan’da tarihi keşif: ’Türk’ adının geçtiği en eski anıt bulundu!

Bunun yanı sıra külliyenin kapısında 51 balbal taşın sırayla yerleştirildiğini kaydeden Kıdırali, bunlar arasında 5 balbal taşından Aşina ailesine ait "dağ keçisi" sembolünün tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Kıdırali, ayrıca külliye içinde bir ibadet yerinin olduğunu kanıtlayan tuğla kalıntıları ile patika üzerine serilen kil kaplamanın da bulunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"İbadet yerinin önünde yazıtın üst kısmı ve kaplumbağa şeklindeki temeli keşfedildi. Bulunan eserin iki yüzünde 12 satırlık eski Türk yazısı, üçüncü yüzünde ise eski Soğd yazısı bulunmaktadır. Keşfe katılan bilim adamları, anıtın metninden 'Tanrı', 'Türk', 'Kutluk', 'Tümen' gibi bir dizi kelime tespit etti."

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