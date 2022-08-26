Tacizci Yunan’a haddini bildirdik

Uluslararası hukuku hiçe saymayı adet haline getiren Yunanistan, Türkiye'yi tahrik ederek "mağduru oynama" girişimlerine bir yenisini daha ekledi. Yunan F-16'ları Ege Denizi'nde NATO görevi yapan Türk uçaklarına radar kilidi atarak bir hafta içinde ikinci kez tacizde bulundu. Türk uçakları da radar kilidi atarak, Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdi. Atina bu hamlesiyle gerginliği artırma peşinde olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde icra edilen NATO'nun havadan erken ihbar AWACS uçağı ve Nexus Ace eğitim görevini gerçekleştiren 2 Türk F-16 savaş uçağı, 24 Ağustos'ta Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları tarafından radar kilidi atılarak taciz edildi. Türk uçaklarının da radar kilidi atarak, Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdiği öğrenildi.



KASITLI VE PLANLI EYLEMLER

Yunanistan'ın gerginliği artırmak için ısrarla NATO görevlerini hedef almaya devam ettiğini belirten kaynaklar, yaşanan son taciz olayıyla Yunanistan'ın, kasıtlı ve planlı olarak bu davranışlara yöneldiğini söyledi. Daha önceki tacizde olduğu gibi bu olayda da NATO makamlarının bilgilendirildiğini aktaran bakanlık kaynakları, bu olayın, Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın bir önceki olayla ilgili yaptığı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığının kanıtı olduğunu ifade etti. Kaynaklar, Yunanistan'ın bu davranışının, NATO müttefiklik ruhu ile bağdaşmadığını ve uçuş emniyetini önemli ölçüde riske attığını kaydetti.





YUNANİSTAN ABD'NİN YENİ PKK'SI

Yunanistan'ın gerginliği tırmandırmaya yönelik hareketini, terör ve güvenlik uzmanları Yeni Asır'a değerlendirdi. Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, "ABD, son zamanlarda Suriye'de yetki gücü kalmadığından Yunanistan'a yöneldi. Türkiye'nin Rusya ile son dönemlerde yakınlaşmasından rahatsızlık duyan ABD, yeni PKK'sı Yunanistan'ı sahaya sürerek Türkiye'ye yeni cephe açmak ve ülkemizi sıkıştırmak istiyor.





ABD'NİN TAŞERONU

Yunanistan'ın, 'Avrupa'nın şımarık çocuğu' tanımlamasının, son zamanlardaki gelişmelerden dolayı "Amerika'nın akılsız taşeronu" şeklinde değiştirilebileceğini söyleyen Güvenlik ve Terör Uzmanı Erhan Çalışkan ise, "ABD'nin akıl vermesiyle gerilimi tırmandırabileceğini öğrenen Yunanistan, NATO kapsamında olan uçaklara taciz girişiminde bulundu. Bizimkiler anında karşılığını verdi. Bu ilk değil ve son da olmayacak. Önümüzdeki süreçte bu gerilimin daha da tırmandığı günlere ilerleyeceğiz. Yunanistan gittiği yol yol değil, Amerika'nın verdiği akıl, akıl değil" dedi.



■ BETÜL USTA