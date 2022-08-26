Terörist iadeleri bugün masada

Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine onay vermek için öne sürdüğü terörle mücadeleyle ilgili şartların yerine getirilip getirilmediğini denetlemek için kurulması kararlaştırılan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı bugün Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilecek.



Toplantıya, Türkiye'den Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın başkanlığında bir heyet katılıyor. Mekanizmanın ilk toplantısında terör örgütü destekçilerinin iadesi masaya yatırılacak. İSVEÇ ve Finlandiya'nın taahhütlerini yerine getirmek için henüz bir adım atmadığı öğrenildi. Ankara, "Şartlarımız sağlanmadan üye olamazlar" diyerek kararlı duruşunu sürdürüyor.

İKİ ÜLKENİN ÖNERİSİYLE KURULMUŞTU

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında, 28 Haziran'da "üçlü mutabakat muhtırasının" imzalanmasının ardından taahhüt edilen adımların hayata geçirilmesi için Daimi Ortak Mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Mekanizma İsveç ve Finlandiya'nın önerisiyle kuruldu.