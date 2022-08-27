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Başkan Erdoğan'dan Aliyev'e "Laçın" tebriği

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Laçın şehrinin Azerbaycan'ın kontrolüne geçtiğini duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Laçın’ın Azerbaycan’ın kontrolüne geçmesi vesilesiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i telefonla arayarak tebrik etti.

27.08.2022, 17:43

Başkan Erdoğan’dan Aliyev’e Laçın tebriği

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak Laçın şehrinin, Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesinden dolayı duyduğu sevinci dile getirerek kendisi ve Türk halkı adına Aliyev'i ve tüm Azerbaycan halkını tebrik ettiği bildirildi.

DOSTLUK İLİŞKİLERİ ELE ALINDI

Aliyev ise kendisi ve Azerbaycan halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türk halkına teşekkürlerini iletti. Görüşme sırasında Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve ittifak ilişkilerinin çeşitli yönlerinin ele alındığı ve yeni temaslar hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

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