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Haberler Gündem Altun: Suriye harekatının zamanına Türkiye karar verir

Altun: Suriye harekatının zamanına Türkiye karar verir

28.8.2022

Altun: Suriye harekatının zamanına Türkiye karar verir
Norveç gazetesine konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'de YPG'ye karşı ne zaman askeri operasyon düzenleneceğine ilişkin konuştu. Türkiye açısından öncelikli meselenin vatandaşlarının can ve mal güvenliği olduğunu vurgulayan Altun, bunun bir parçası olarak da bölgesel barış ve istikrarın önemli olduğuna dikkat çeken Altun, "Ne zaman harekat yapılacağına Türkiye karar verecektir" ifadelerini kullandı. İsveç ve Finlandiya'nın Madrid'de verdiği sözleri tutması gerektiğinin de altını çizen Altun, "Eğer verilen sözlerin tutulduğuna ikna olursak üyelikleri onaylanır" dedi.
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