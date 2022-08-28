Emine Erdoğan’dan Şule Yüksel Şenler paylaşımı

Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet mücadelesiyle ilham ve rehber olduğu hayatlarda var olmayı sürdüren Şule Yüksel Şenler'i vefatının 3. yıl dönümünde özlem ve rahmet ile anıyorum. Fikirleri ve hikayesi, her çağda idealleri olan insanlara ışık olacak." ifadesini kullandı.

Adalet mücadelesiyle ilham ve rehber olduğu hayatlarda var olmayı sürdüren #ŞuleYükselŞenler'i vefatının 3. yıl dönümünde özlem ve rahmet ile anıyorum.



Fikirleri ve hikâyesi, her çağda idealleri olan insanlara ışık olacak. pic.twitter.com/3LfgSLhsi0 — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 28, 2022

Şule Yüksel Şenler Vakfı'nı ziyaretinden bir video paylaşan Emine Erdoğan, burada da "Şule Yüksel Şenler, benim için sabrın ve adanmışlığın hayattaki karşılığıdır." ifadesine yer verdi.