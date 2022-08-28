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Haberler Gündem Türkiye’den Macron’un mesnetsiz sözlerine yanıt

Türkiye’den Macron’un mesnetsiz sözlerine yanıt

28.8.2022

Türkiye’den Macron’un mesnetsiz sözlerine yanıt
Türkiye menşeli ağların Afrika'da Fransa düşmanlığı ve Fransa karşıtı propaganda yürüttüğü şeklinde mesnetsiz bir iddia ileri süren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Türkiye'den yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Başta Cezayir olmak üzere Afrika'daki sömürgeci geçmişiyle yüzleşmekte zorlanan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ülkemiz dahil başka ülkelere yönelik ithamda bulunarak sömürgeci geçmişinden sıyrılmaya çalışması kabul edilemez" dedi. Bilgiç, Macron'un Afrika kıtasında, kendisine yönelik tepkiler olduğunu düşünüyorsa, bu tepkilerin kaynağını kendi sömürgeci geçmişinde ve bunları hala farklı yöntemlerle devam ettirme çabalarında araması ve bunu düzeltme yoluna gitmesi gerektiğini bildirdi.
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