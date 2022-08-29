Başkan Erdoğan: Milletimizin kutsallarına hakaret edenler hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak

CANLI YAYIN

Son Dakika Haberi: Afiyonkarashisar'da Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biraz önce Kütahya'daydık. Bundan tam bir asır önce verilen o destansı mücadeleyi yeninde hatırladık. Bağımsızlık irademizi yeniden perçinledik. 9 ay sonra seçimler var. 2023 yılı bizler için büyük bir zafer yılı olacaktır. Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar hem mahşeri vicdanda hem de hukuk önünde hesap vermekten kurtulamayacak." diyerek 2023 için kararlılık mesajı verdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bugün burada 50 bin kişi ile beraberiz. Bay Kemal, bak Afyon'dan sana selamlar var, Kütahya'dan selamlar var.

Aziz milletim Afyonkarahisar'ın güzel insanları sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum.

Büyük zaferin arifesinde zaferin şehrindeyiz. Mücadelenin dirilişsin milli iradenin şehri Afyonkarahisar'da bulunmaktan, sizlerle hasret gidermekten büyük memnuniyet duyuyorum.

Şehitler diyarı Afyonkarahisar'da vatanımız bayrağımız ve ezanımız için can veren bütün kahramanlara Allahtan rahmet diliyorum.

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı ve kahramanlarımızı yad ediyorum.

Büyük zaferin 100'üncü yılına ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz.

Bir asır önce tüm imkansızlıklara rağmen verilen destansı mücadeleyi yeniden hatırlıyoruz.

Kardeşlerim şimdi buradan size sesleniyor. Artık 9 ay var. 9 ay sonraki 2023 seçimlerine hazır mıyız?

Bize yıllarca unutturulmaya çalışılan yıllarca ihmal ettirilen tarihimizi yeniden yazmak isteyenler tarafından yok sayılan zaferlerimize sahip çıkıyoruz.

Kardeşlerim birileri rahatsız olsa da şanlı tarihimizin bu günlerini kalabalık katılımlarla çok daha coşkulu şekilde yad edeceğiz.

Milletimizi ayakta tutan sütunların yıkılmasına izin vermeyeceğiz.

Milletimizin mukaddes değerlerine hakaret edenler hukuk önünde hesap vermekten kurtulamayacak.

Ecdadımızın bu topraklarda bıraktığı izleri takip ederek Türkiye'yi ahlakla, erdemle, adaletle ve kardeşlikle büyütmeye devam edeceğiz.

Türkiye dünyanın en büyük şehitliğidir. Biz şehitleriyle yaşayan şehitleriyle var olan bir milletiz.

Yıllardır ihmali gidermekle kalmadık ayrıca ülkemizi her alanda tarihi yatırımlar tanıştırdık. Ülkemize çağ atlattık. Afyonkarahisar'a yaptığımız yatırımlar 34 milyar lirayı geçiyor.

21 yıldır gece gündüz demeden tüm Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için canla başla çalışıyoruz.