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Başkan Erdoğan'dan Türkiye'nin ilk başörtülü valisine ziyaret

Afyonkarahisar'da düzenlenen Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Toplu Açılış Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlığı ve valiliğe ziyarette bulundu. Erdoğan, ziyarette Türkiye'nin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AA

29.08.2022, 23:35

Başkan Erdoğan’dan Türkiye’nin ilk başörtülü valisine ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliğine ziyarette bulundu.

Valilik girişinde tören mangasını selamlayan BaşkanErdoğan, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından karşılandı.

BaşkanErdoğan, ziyarette Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Erdoğan, valilik bahçesinde kendisini selamlayan 98 yaşındaki Hatice Çağlayan'ı da valiliğe davet etti ve burada bir süre kendisiyle sohbet etti.

Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

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