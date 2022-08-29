Son dakika: Büyük Zafer’in 100. yılı! Başkan Erdoğan’dan Kütahya’da önemli açıklamalar

CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan, Kütahya'daki törende önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Sizlerle en son 2019 Mart'ta yüz yüze kucaklaşmıştık. Sonra araya salgın girdi ve yaklaşık 3,5 yıl aradan sonra şimdi sizlerle bir aradayız.

Dumlupınar zaferimizin 100'üncü yılı vesilesiyle Kütahya'ya gelerek hem sizlerle hasret gidermek, hem zafer sevincimizi paylaşmak, hem de tamamlanan eserlerin açılışını yapmak istedik. İnşallah birazdan bu eserlerin bazılarının açılışını canlı bağlantı yoluyla gerçekleştireceğiz.

Geçtiğimiz Perşembe günü Ahlat'ta Cuma günü de Sayın Bahçeli ile birlikte Malazgirt'teydik.

Sultan Alparslan Bizans'ın gururlu hükümdarı Diyojen'in sayıca üstün ordusunu yenerek Anadolu'nun kapılarını milletimize Malazgirt'te açmıştır. Milli Mücadele ile asırlardır tükenmeyen bir kin ve hırsla bizi bu topraklardan atmak isteyenlere Anadolu'nun ebedi vatanımız olduğunu bir kez daha ilan ettik. Selçuklu ve Osmanlı'nın mirasını devralan cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda ter ve kanla döşenmiştir.

DÜŞMANIN TAŞERONU YUNAN

Birinci Dünya Savaşı'nda dört bir yanda yedi düvele karşı savaşan, pek çok yerde zaferler kazanan Osmanlı, İstanbul'un işgali ve Sevr dayatmasıyla adeta dermansız bırakılmıştı. Vatan topraklarını dört bir yandan işgale başlayan düşman, Adana, Antep, Maraş direnişleriyle pabucun pahalı olduğunu görünce, sinsi amaçlarının taşeronluğunu Yunan'a bırakmıştır.

Mücadelenin sadece silahla, parayla değil; imanla, kararlılıkla, azimle kazanıldığını herkes gördü.